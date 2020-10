Mortal Kombat 11: Rain im neuen Charakter-Trailer vorgestellt

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird Rain in "Mortal Kombat 11" sein Comeback feiern. Passend zum nahenden Release zeigt sich der Neuzugang in einem neuen Charakter-Trailer.

"Mortal Kombat 11" erscheint auch für die neuen Konsolen.

In diesem Monat nahmen die Entwickler der NetherRealm Studios gleich mehrere Ankündigungen zum düsteren Fighting-Titel „Mortal Kombat 11“ vor.

Zum einen wurde bekannt gegeben, dass „Mortal Kombat 11“ in Form der sogenannten Ultimate-Version den Weg auf die beiden Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S finden wird. Darüber hinaus wurde ein weiterer Charakter-Pass angekündigt, der drei zusätzliche Charaktere mit sich bringt: Mileena, Rain und die Action-Ikone John Rambo.

Der Neuzugang im neuen Charakter-Trailer präsentiert

Nachdem uns Rain vor wenigen Tagen bereits in einem neuen Gameplay-Video präsentiert wurde, steht heute ein frischer Charakter-Trailer bereit. In diesem wird etwas näher auf Rain und seine Fertigkeiten, die ihn zu einem gefährlichen Gegner machen, eingegangen wird.

„Als Sohn des Gottes Argus, Edenias göttlicher Beschützer, verfügt Rain über magische Kräfte. Diese verleihen ihm die Macht über Wasser und Blitze, er kann dimensionale Tore in ein bislang unbekanntes Wasserreich öffnen und sich sogar in Flüssigkeit verwandeln, um Angriffen auszuweichen. Er verfügt zudem über einen tödlichen Katar, mit dem er seine Gegner aufschlitzt und niedersticht, während er um seinen Platz in Edenias Pantheon kämpft“, so die offizielle Beschreibung von Rain.

Rain wird sowohl im Rahmen des zweiten Kombat-Packs als auch von „Mortal Kombat 11 Ultimate“ ab dem 17. November 2020 erhältlich sein.

