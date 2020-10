Asterix & Obelix XXL: Romastered-Version mit Launch-Trailer veröffentlicht

Mit „Asterix & Obelix XXL: Romastered“ wurde heute eine Neuauflage des Klassikers aus dem Jahre 2003 auf den Markt gebracht. Der Launch erfolgte für PlayStation 4, Xbox One und Switch. Der Preis liegt bei rund 40 Euro. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr den obligatorischen Launch-Trailer.

Zu den Neuerungen der Romastered-Version zählen laut Hersteller eine erneuerte Grafik, ein überarbeiteter Soundtrack, aufpolierte Animationen und ein erweitertes Gameplay. Wahlweise könnt ihr den Grad der Neuerungen einstellen und mehr das ursprüngliche Spiel genießen. Die deutschen Stimmen aus dem Originalspiel sollen dabei für mehr Authentizität sorgen.

Im Spielverlauf dürft ihr zwischen den namensgebenden Protagonisten hin und her wechseln. Zum Einsatz kommen wahlweise die Stärke von Obelix oder die Agilität von Asterix.

Die Romastered-Version 4 umfasst neue Spielmodi:

Der „Parkour“-Modus, der eure Geschicklichkeit auf die Probe stellt

Der „Countdown“-Modus für geschwindigkeitsliebende Gallierinnen und Gallier

Der „Extrem“-Modus für die Mutigen, die auf der Suche nach einer Herausforderung sind

Der „Retro“-Modus ermöglicht Spielenden den Wechsel zwischen der Grafik des Originalspiels und der Remastered-Version

Hinzu kommen vier verschiedene Skins für die Helden, darunter Gallier, Piraten, Badebekleidung und Legionäre.

Die Handlung von „Asterix & Obelix XXL: Romastered“ versetzt euch in ein Szenario, in dem die Dorfbewohner entführt und auf der ganzen Welt verstreut wurden – beispielsweise in der Normandie, Griechenland, Helvetia und Ägypten. Rom ist natürlich auch mit von der Partie.

„Um Miraculix, Falbala, Troubadix und all ihre Freunde zu befreien, müssen die beiden Helden auf ihrer Reise eine ganze Reihe an Feinden bekämpfen: Römer, Piraten und sogar Wikinger“, so die Macher. Hier der Launch-Trailer:

Screenshots aus Asterix & Obelix XXL: Romastered

Screenshots aus dem Retro-Modus

