GTA Online: Halloween-Woche mit exklusiven Inhalten und Belohnungen gestartet

Auch in der Welt von "GTA Online" wird in diesen Tagen das Halloween-Fest gefeiert. So starteten die Entwickler von Rockstar Games eine Halloween-Woche mit exklusiven Inhalten und Belohnungen.

"GTA Online": Entwickler feiern Halloween.

In den vergangenen Tagen wurden in zahlreichen Online-Titeln exklusive Events an den Start gebracht, mit denen die jeweils verantwortlichen Entwickler das nahende Halloween-Fest feiern.

Rockstar Games‘ „GTA Online“ darf da natürlich nicht fehlen. Wie bekannt gegeben wurde, stehen die nächsten Tage in der Welt von „GTA Online“ ganz im Zeichen von Halloween. Freuen dürft ihr euch beispielsweise über die dreifachen Belohnungen in der Halloween-Bunkerserie sowie in Events im freien Modus. Doppelte Belohnungen hingegen gibt es in den Halloween-spezifischen Gegner-Modi: „Bestie gegen Schlitzer“, „Come Out to Play“, „Condemned“, „Lost vs. Damned“ sowie „Schlitzer und Slashers“.

Des Weiteren feiern in dieser Woche die Peyote-Pflanzen mitsamt ihren psychoaktiven und transformativen Effekten ein Comeback. Passend zu Halloween könnt ihr euch die orangenfarbene Punkte-Tech-Maske und den gelben Sporttrainingsanzug als kostenlosen Log-in-Bonus sicher, während die Einnahmen der Nachtclubs verdreifacht werden und als Hautpreis am Glücksrad der „Annis S80RR“ wartet.

Abgerundet wird die aktuelle Woche von den folgenden Rabatten: 30 Prozent Rabatt auf den Albany Lurcher, den Leichenwagen Chariot Romero, die LCC Sanctus und den Pegassi Reaper sowie 40 Prozent auf den ferngesteuerten Panzer.

Die Prime-Boni in der Übersicht

Prime-Gaming-Boni: ein einmaliger Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ für alle Spieler, die ihr Amazon-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen, sowie ein zusätzlicher Bonus von 200.000 GTA$ fürs Spielen in dieser Woche

Prime-Gaming-Rabatte: 60 % auf den fliegenden Imponte Deluxo sowie den Nachtclub in Vespucci kostenlos

Quelle: Pressemitteilung

