The Division 2: Kleines Update nimmt weitere Änderungen vor

Das Action-Rollenspiel "Tom Clancy's The Division 2" hat ein weiteres kleines Update erhalten. Ubisoft Massive hat auch die offiziellen Patchnotes bereitgestellt, die alle Änderungen zusammenfassen.

Ubisoft und Ubisoft Massive hatten im Laufe des gestrigen Tages ein weiteres Update für das Action-Rollenspiel „Tom Clancy’s The Division 2“ veröffentlicht. Mit diesem haben die Entwickler noch einmal einige Probleme behoben, die weiterhin im Spiel vertreten waren. Des Weiteren hat man einige Änderungen am Store vorgenommen, sodass man die Last Resort-Kleidungsstücke mit Premium-Credits kaufen kann.

Kleine Verbesserungen

In den offiziellen Foren hatten die Verantwortlichen auch die Patchnotes bereitgestellt. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler beim Laden bestimmter Charaktere einen Delta-01-Fehler erhielten.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Selbstmorddrohnen nicht auf die Fähigkeiten der Spieler abzielten.

Store-Änderungen:

Last Resort Bekleidungs Event ist jetzt beendet und wird nicht mehr verfügbar sein.

Last Resort-Kleidungsstücke können noch mit Premium-Credits erworben werden.

Der Legacy-Cache wird mit einer anderen Auswahl an Kleidungsstücken verfügbar.

Mehr zum Thema: The Division 2 – Update 11.1 erscheint heute – Wartungsarbeiten am Vormittag

„Tom Clancy’s The Division 2“ ist seit März 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Erst im vergangenen Monat hatten die Entwickler ein umfangreiches Update veröffentlicht, das auch neue Endgame-Inhalte für Besitzer der „Die Warlords von New York“-Erweiterung mit sich brachte.

