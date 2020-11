Outriders: Neuer Broadcast in dieser Woche – Fokus auf das Endgame

Wie die Entwickler von People Can Fly bekannt gaben, findet in dieser Woche der vierte Broadcast zu "Outriders" statt. Dieses Mal dreht sich alles um die Endgame-Inhalte des Rollenspiel-Shooters.

"Outriders" erscheint 2021.

Was zunächst in Form von Gerüchten die Runde machte, wurde vor ein paar Tagen auch von offizieller Seite bestätigt.

Wie Square Enix und die verantwortlichen Entwickler von People Can Fly bekannt gaben, benötigt der Rollenspiel-Shooter „Outriders“ in der Tat noch etwas mehr Entwicklungszeit und wird sich auf das kommende Jahr verschieben. Quasi als kleines Trostpflaster kündigte das polnische Studio heute den vierten Broadcast zu „Outriders“ an, der am Donnerstag, den 5. November 2020 um 18 Uhr unserer Zeit stattfinden wird.

Weitere Details zum Endgame zu erwarten

Dieses Mal liegt der Fokus auf dem Endgame von „Outriders“, das euch nach dem Abschluss der Kampagne weiterhin bei Laune halten soll. Gleichzeitig wird etwas näher auf die verschiedenen Charakter-Builds und die damit verbundenen Möglichkeiten eingegangen.

Zum Thema: Outriders: Release auf 2021 verschoben – Neuer Trailer steht bereit

Aufgrund der COVID-19-Krise, dem Umzug in das Home-Office und die damit verbundenen Verzögerungen wird sich der ursprünglich für das Ende des Jahres angedachte Release von „Outriders“ auf den Februar 2021 verschieben. Mit dem Rollenspiel-Shooter versorgt werden der PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Wer „Outriders“ zunächst für die Xbox One oder die PS4 erwerben sollte, erhält die Möglichkeit, seine Version einem kostenlosen Upgrade auf die entsprechende Next-Generation-Fassung zu unterziehen.

