Demon’s Souls: Erste Testwertungen in der Übersicht – eine meisterhafte Neuauflage?

Ab dem 19. November dürft ihr euch in mythische Schlachten stürzen.

Der begehrteste Launch-Titel der PS5 heißt wohl „Demon’s Souls“. Doch wie schlägt sich die Neuauflage des 2009 veröffentlichten Action-Rollenspiels? Inzwischen sind die ersten Testberichte eingetroffen, die wenig überraschend allesamt positiv ausfallen. Auf MetaCritic verfügt der Titel nach aktuellem Stand über einen Punktewert von 93 Punkten.

Den Höhepunkt stellt wohl der Testbericht von TheGamer dar. Die Tester gaben dem Spiel volle 100 Punkte und damit die höchstmögliche Wertung überhaupt. Generell erhielt der Titel in keinem Review weniger als 90 Punkte. Nachfolgend haben wir alle vier verfügbaren Testwertungen für euch aufgelistet:

TheGamer (100 Punkte) – „Bluepoint Games hat sich einmal mehr bewährt und „Demon’s Souls“ mit einem Remake auf dem Niveau von „Shadow of the Colossus“ festnageln können. An diesem Punkt würde ich dem Entwickler die Schlüssel zu allem geben. Lassen Sie das Studio ein 60fps Bloodborne machen oder Gebt ihnen Metal Gear Solid. Demon’s Souls ist das beste PS5-Spiel, das Sie bei der Markteinführung spielen können, und ich bin sicher, dass es als einer der besten Einführungstitel aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. The Old One ist erwacht, und ich hoffe, diese Rezension füttert es mit mehr Seelen. Er verdient einen vollen Bauch.“

Game Informer (93 Punkte) – „Für Neueinsteiger wird Demon’s Souls die erste Erkundung der Dualität von Verzweiflung und Triumph sein und hoffentlich zu einem Ausgangspunkt für neue Souls-Fans werden. Für Veteranen ist es eine Hommage an ein Experiment, das den Startschuss für ein fantastisches Genre gab. So oder so ist es wunderbar, dass sich die aufkeimenden Äther aus dem ursprünglichen Klassiker zusammengeschlossen haben und uns diesen Leckerbissen beschert haben.“

Eurogamer Italy (90 Punkte) – „Es ist ironisch, dass die wahre Killer-Anwendung der neuen Konsolengeneration ein Remake ist. Auf der anderen Seite ist Demon’s Souls ein Meisterwerk in reiner FromSoftware-Manier, und Bluepoint Games sind absolute Meister ihres Fachs. Das Ergebnis dieser Gleichung kann nicht weniger als ein Muss sein.“

Screen Rant (90 Punkte) – „Demon’s Souls PS5 kehrt zu den schwierigen strategischen Kämpfen des Originals zurück und behält seine Entschlossenheit bei, die Spieler dazu zu zwingen, die Dinge selbst herauszufinden. Grafisch bietet das Remake eine brillante Neuinterpretation des Klassikers von 2009 und liefert gleichzeitig ein bittersüßes Klangerlebnis. Als Einführungstitel für die PlayStation 5 hat Demon’s Souls eine Menge zu bieten. Sowohl für Soulsborne-Veteranen als auch für Neulinge.“

Die Stärken und Schwächen des Spiels

Wie ihr sehen könnt, macht das Remake einen hervorragenden Eindruck und läutet die neue Konsolengeneration perfekt ein. Der Titel überzeugt vor allem durch spaßiges Gameplay, abwechslungsreiche Umgebungen und den atmosphärischen Soundtrack. Auch die zahlreichen Bosskämpfe sorgen für reichlich Spielspaß, von denen sich jeder einzelne komplett anders anfühlt.

Lediglich die Grafik wird ein wenig kritisiert, da sie der Leistung der PS5 noch nicht ganz gerecht wird. Zum Beispiel lassen sich an manchen Stellen kantige Objekte erkennen und auch neue Funktionen wie Raytracing werden nicht unterstützt. Zum Start einer neuen Konsolengeneration ist dies jedoch absolut zu verkraften.

Falls ihr euch den Launch-Trailer des Spiels noch nicht angeschaut habt, könnt ihr dies übrigens hier nachholen:

Zum Thema

„Demon’s Souls“ erscheint pünktlich zum Launch der PS5. In Deutschland ist es am 19. November soweit, während ausgewählte Länder wie Japan oder die USA bereits seit gestern in den Genuss der neuen Konsole kommen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon's Souls