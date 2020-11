GTA 5 Online: 3fach-Belohnungen und Black-Friday-Rabatte

Rockstar Games hat in „GTA 5 Online“ eine neue Eventwoche gestartet, die euch einmal mehr Belohnungen und Rabatte beschert. Dazu zählen unter anderem dreifache Belohnungen in „Deadline“ und „King of the Hill“ sowie doppelte Belohnungen in von Rockstar erstellten Open-Wheel-Rennen. Vergeben werden sie bis zum 9. Dezember 2020.

Und auch ein Geschenk erwartet euch ab heute in „GTA 5 Online“. Jeder, der vor dem 9. Dezember 2020 in das Online-Spiel eintaucht, erhält das weiß-rote Nagasaki-T-Shirt kostenlos.

Preisfahrzeug der Woche und Rabatte

Im Diamond Casino & Resort könnt ihr einmal mehr am Glücksrad drehen und GTA$, RP, Kleidung sowie Überraschungsgewinne absahnen. Der Hauptpreis der Woche ist der Open-Wheel-Rennwagen Benefactor BR8 im „The Quick Fix“-Design, präsentiert vom Topsponsor Xero Gas.

Hinzu kommen die Rabatte der Woche, die in der Black Friday-Week etwas umfangreicher ausfallen:

Declasse Scramjet – 60 % Rabatt

Imponte Ruiner 2000 –60 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 60 % Rabatt

Principe Deveste Eight – 60 % Rabatt

Nagasaki Shotaro – 70 % Rabatt

Terrorbyte – 70 % Rabatt

Terrorbyte-Verbesserungen & -Modifikationen – 70 % Rabatt

Pegassi Oppressor – 50 % Rabatt

Pegassi Oppressor Mk II – 50 % Rabatt

RM-10 Bombushka – 70 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 70 % Rabatt

Buckingham Luxor – 70 % Rabatt

Buckingham Luxor Deluxe – 70 % Rabatt

Buckingham Swift (inkl. Swift Flying Bravo) – 70 % Rabatt

Buckingham Swift Deluxe – 70 % Rabatt

Ocelot R88 – 30 % Rabatt

Annis RE-7B – 40 % Rabatt

Große Spezialfracht-Lagerhäuser – 30 % Rabatt

Garagen – 40 % Rabatt

Dinka Vindicator – 30 % Rabatt

Western Rampant Rocket – 30 % Rabatt

Shitzu Hakuchou Drag – 30 % Rabatt

Nachtclubs – 40 % Rabatt

Nachtclub-Verbesserungen & -Modifikationen – 30 % Rabatt

Zum Thema

Prime Gaming

„GTA 5 Online“-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Außerdem erhalten Prime-Gaming-Mitglieder einen kostenlosen Nachtclub in Vespucci sowie 80 Prozent Rabatt auf den Imponte Nightshade und 60 Prozent Rabatt auf den Declasse DR1.

