GTA 5 Online: The Cayo Perico Heist mit einem Trailer und ersten Details angekündigt

Nach den Andeutungen der vergangenen Tage kündigte Rockstar Games mit "The Cayo Perico Heist" eine neue Erweiterung zu "GTA Online" an. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

"GTA Online" bekommt einen neuen Schauplatz spendiert.

Update: Rockstar Games hat zum „The Cayo Perico Heist“ heute einen weiteren Trailer veröffentlicht. In der Begleitbeschreibung wurden zur Herausforderung zudem ein paar ergänzende Worte verloren:

„Alles ist möglich auf Cayo Perico, einem privaten Paradies, das die Heimat des berüchtigten El Rubio ist, des weltweit führenden Drogenhändlers und Lieferanten der Familie Madrazo.

Cayo Perico ist nicht nur das Nervenzentrum von El Rubios Drogenimperium, sondern die Insel ist auch Gastgeber für seine andere große Liebe: Marathontanzpartys an goldenen Stränden, wo sich alle, von Jetsettern und Erbinnen bis hin zu legendären Musikproduzenten, versammeln, um bis zum Sonnenaufgang zu schwärmen.

Doch weit weg von den irdischen Freuden des Strandes liegt ein unermessliches Vermögen an Kunst, Gold und Drogengeldern, das über die Insel verstreut ist. Für diejenigen, die einen Weg hinein finden, ist es die Partitur ihres Lebens.“

Meldung vom 20. November 2020: In den vergangenen Tagen deuteten die Entwickler von Rockstar Games bereits eine bevorstehende Ankündigung zu „GTA Online“ an.

Am heutigen Freitag machte das Unternehmen endlich Nägel mit Köpfen und stellte mit „The Cayo Perico Heist“ die neueste Erweiterung zu „GTA Online“ vor. Wie es der Name bereits andeutet, steht ihr im neuen Add-on, das von Rocktar Games als das bisher größte seiner Art beschrieben wird, vor der Aufgabe, in das abgeschiedene Inselanwesen des berüchtigsten Drogendealers der Welt einzudringen.

Eine Konfrontation mit bewaffneten Sicherheitskräften

Eine Herkulesaufgabe, da Cayo Perico laut offiziellen Angaben zu den am besten gesicherten Inseln der Welt gehört. Umgeht die dort stationierten schwerbewaffneten Sicherheitskräfte oder neutralisiert sie und entkommt mit wertvollen Beweisstücken sowie mit so vielen Kunstwerken, Gold und Drogengeld, wie ihr tragen könnt. Für die nötige spielerische Abwechslung sorgen laut Rockstar Games unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände sowie die Möglichkeit, wahlweise alleine oder mit euer Crew gemeinsam loszuziehen.

„The Cayo Perico Heist ist das bislang größte Abenteuer in GTA Online und führt einen brandneuen, exotischen Schauplatz ein sowie eine brandneue Herangehensweise an Heist-Designs, die es euch unter anderem ermöglicht, entweder alleine oder mit insgesamt bis zu vier Spielern zu spielen. Außerdem könnt ihr euch neue Fahrzeuge und taktische Waffen beschaffen und neue Social Spaces entdecken“, so Rockstar Games weiter.

„The Cayo Perico“ startet am 15. Dezember 2020 und wird zudem ein neues Hauptquartier in Form eines U-Boots sowie einen frischen Radio-Sender mit über 100 zusätzlichen Songs mit sich bringen.

