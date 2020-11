Bungie: Destiny-Macher arbeiten seit Jahren an neuen Projekten

Eigenen Angaben zufolge planen die Entwickler von Bungie bereits für die Zeit nach "Destiny 2". So befinden sich seit mehreren Jahren neue Projekte in Arbeit.

Bungie arbeitet an neuen Projekten.

In den vergangenen Monaten arbeiteten die Entwickler von Bungie vor allem an der Fertigstellung der neuen „Destiny 2“-Erweiterung „Jenseits des Lichts“, die kürzlich zur Verfügung gestellt wurde.

Darüber hinaus veröffentlichte das US-Studio „Destiny 2“ in diesem Monat für die Konsolen der neuen Generation. Wie Pete Parsons, der CEO von Bungie, in einem aktuellen Interview verriet, beschäftigt sich das Studio allerdings schon mit der Zeit nach „Destiny“. Demnach arbeiteten mehrere interne Teams seit längerer Zeit an neuen Projekten.

Nicht nur Destiny im internen Fokus

„Wir haben vor drei Jahren begonnen“, führte Parsons aus. „Jason Jones, Jonny Ebbert, Zach Russell und ein paar von uns begannen mit der Arbeit an neuen Inkubationen. Die Art und Weise, wie darüber nachgedacht wird, beschränkt sich nicht nicht allein auf neue Spiele. Ich halte das für den Jargon, der oft von den Menschen benutzt wird. Eigentlich ist es ein Prozess, der sich darum dreht, wie wir das Potenzial für neue Titel ausbrüten wollen. Noch wichtiger sind allerdings neue und erstaunliche Talente.“

Weiter hieß es: „Ironischerweise haben wir von den Inkubationen eine recht hohe Misserfolgsrate erwartet. Daraus resultierte, dass wir von der Arbeit begeistert sind, die nicht nur an der Fortführung des Destiny-Universums geleistet wird. Darüber hinaus sind diese Inkubationen wirklich erstaunlich, da wir in der Lage waren, eine so tiefe Basis von Talenten aufzubauen.“

Wann mit der Enthüllung neuer Bungie-Projekte zu rechnen ist, ließ der Studio-CEO leider offen.

