Captain Tsubasa Rise of New Champions: Update 1.10 und drei DLC-Kicker erscheinen diese Woche

In dieser Woche dürfen sich die Spieler von "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" über verschiedene neue Inhalte und Verbesserungen freuen. So werden in den kommenden Tagen sowohl das Update 1.10 als auch drei neue DLC-Kicker veröffentlicht.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Wie Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Tamsoft bekannt gaben, wird die „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“-Community in dieser Woche mit neuen Inhalten bedacht.

So werden am kommenden Donnerstag, den 3. Dezember 2020 die drei DLC-Kicker Stefan Levin, Singprasert Bunnaak und Ricardo Espadas veröffentlicht, die auf dem Platz für spielerisch frischen Wind sorgen sollen. Ein im Rahmen der heutigen Ankündigung veröffentlichter Trailer geht etwas näher auf die kommenden Kicker ein. Bereits am morgigen Mittwoch wird zudem das Update 1.10 veröffentlicht.

Balancing-Optimierungen, eine neue Mittelschule und mehr

Mit der Otomo-Mittelschule in Shizuoka bringt das Update 1.10 eine neue Schule mitsamt ihrem Anführer Urabe mit sich. „Natürlich bekommt ihr in der Geschichte die typischen Aktionen aller ihrer Spieler zu sehen. Kern ihrer Spielweise ist der Konter und es gibt mehrere Optionen für euren Charakter: Er kann Nitta mit einem Pass unterstützen, am Flügel mit Nitta zusammenspielen oder als Verteidiger die Abwehr des Teams stärken“, heißt es hierzu.

Zu den weiteren Neuerungen gehört der sogenannte „Unterstützte Modus“ für die „Episode Tsubasa“, der den Schwierigkeitsgrad senkt und weniger geschickten Spielern so die Möglichkeit bietet, die Geschichte von „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ zu genießen.

Abgerundet wird das Update 1.10 von den folgenden Balancing-Anpassungen.

Die Balancing-Anpassungen des Updates 1.10 im Detail

Wir haben bei der Veröffentlichung des Titels und von Version 1.02 diesbezüglich viel Feedback bekommen, besonders zu Onlinespielen.

Beispielsweise sind die Tachibana-Brüder zu stark. Das steht dem von uns beabsichtigten idealen Spielgefühl im Weg, deshalb nehmen wir hier erste Balancing-Anpassungen vor.

Eine absichtliche Verstärkung ist außerdem möglich, indem ihr Schussfähigkeiten zum eigenen Spieler hinzufügt, da werden wir das Balancing anpassen.

Wir werden auch die Kombinationsschüsse verbessern, die man jetzt stärker machen kann, als wir erwartet haben, indem man den eigenen Spieler dazu hinzufügt.

Die Anpassungen bei Schüssen und Aktionen könnten das Training in Episode: Neuer Held schwierig machen, also passen wir die Schusswerte an.

Wir passen den Skylab-Hurrikan an, dessen effektive Reichweite viel weiter war als die anderer Blocken-Fähigkeiten, wie uns viele Spieler mitgeteilt haben.

Neben dem, was wir heute besprochen haben, haben wir noch viel weiteres Feedback bekommen, das wir uns weiter ansehen werden.

