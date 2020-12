Balan Wonderworld: Trailer stellen die Kapitel 4, 5 und 6 vor

"Balan Wonderworld" erscheint 2021.

Aktuell wird beim japanischen Publisher Square Enix unter anderem am ungewöhnlichen Plattformer „Balan Wonderworld“ gearbeitet.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns Square Enix mit weiteren Eindrücken und stellte drei neue Trailer bereit. In diesen wird etwas näher auf die Kapitel 4,5 und 6 („The Boy Who Would be One with the Wind“, „The Lady Filled With Avian Adoration“ und „The Girl and the Kitten“) eingegangen. Die besagten Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Das neue Werk der Sonic-Macher

„Zwölf verschiedene Erzählungen warten in Wonderworld auf unsere Stars, jede mit ihren ganz eigenen Besonderheiten. Sie werden alle Ecken dieser mit Tricks und Fallen übersäten, labyrinthartigen Level erkunden, um das Herz jeder Geschichte zu entdecken“, führen die Entwickler zur Geschichte von „Balan Wonderworld“ aus.

Zum Thema: Balan Wonderworld: Neuer Trailer rückt das erste Kapitel in den Fokus

„Balan Wonderworld“ entsteht unter der Aufsicht von „Sonic“-Schöpfer Yuji Naka und wird euch in eine Welt verfrachten, in der 80 Outfits auf euch warten. Die mit den Kostümen verbundenen Fähigkeiten reichen von der Möglichkeit, sich hoch in die Luft zu schwingen, bis hin zu Attacken, mit denen schwere Hindernisse aus der Welt geschafft werden können.

„Balan Wonderworld“ erscheint am 26. März 2021 in Europa.

