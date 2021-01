Neverwinter Sharandar: Termin, Trailer & Details zur ersten Episode „Der Eiserne Zahn“

"Neverwinter" kann kostenlos gespielt werden.

Auch im frisch gestarteten Videospieljahr 2021 dürfen sich die Spieler des Free2Play-Online-Rollenspiels „Neverwinter“ über frische Inhalte freuen.

So kündigte der verantwortliche Publisher Perfect World Entertainment unter dem Namen „Sharandar“ eine neue Erweiterung an, die sich aus insgesamt drei Episoden zusammensetzen wird. Die erste trägt den Namen „Der Eiserne Zahn“ und wird ab dem 9. Februar 2021 auf dem PC zur Verfügung stehen. Die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One folgen am 9. März 2021 und somit einen Monat später.

Die Rückkehr nach Sharandar

Wie es der Name des neuen Add-ons bereits andeutet, führt euer Weg zurück an den Schauplatz Sharandar, der bereits in der ersten „Neverwinter“-Erweiterung „Fury of the Feywild“ erkundet werden konnte. In „Neverwinter: Sharandar“ zieht eine verstörende Finsternis über der namensgebenden Elfenfestung herauf. Eine düstere Gefahr verschlingt alle, die es wagen, sich in die Gebiete vorzuwagen, die einst von dem Fomorerkönig Malabog kontrolliert wurden.

Es geht das Gerücht um, dass tief in den Wäldern ein uraltes Feenwesen zusammen mit den Überresten von Malabogs Dienern die Übernahme von Sharandar plant, um Zugriff auf die dort lagernden arkanen Geheimnisse zu erhalten. Mit jeder Episode bekommt die überarbeitete Spielwelt von Sharandar frische Features, exklusive Inhalte, spannende Story-Lines und weitere Neuerungen spendiert.

Die nächsten zwei Episoden, „Der Seelenbewahrer“ und „Der Abscheuliche Hof“, werden die Geschichte der neuen Erweiterung abschließen und zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Konkrete Details zu den nächsten Episoden werden laut Perfect World Entertainment zu gegebener Zeit folgen.

