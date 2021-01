Roller Champions: Geschlossene Beta angekündigt – Trailer und Details

"Roller Champions" startet in die geschlossene Beta.

Ubisoft hat für „Roller Champions“ eine geschlossene Beta angekündigt. Sie findet vom 17. Februar 2021 um 18 Uhr bis zum 1. März 2021 um 22 Uhr statt. Gespielt werden kann auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC (Ubisoft Connect). Zu den unterstützten Features während der Beta zählt das Crossplay-Matchmaking. Anmeldungen sind auf dieser Seite möglich.

Neue Inhalte auf Basis des Alpha-Feedbacks

„Basierend auf dem Feedback der Closed-Alpha hat das Entwicklerteam von Roller Champions in der Closed-Beta viele neue Inhalte hinzugefügt: neue Modi, darunter der Ranglisten-Modus, Custom Matches und zeitlich begrenzte Spielmodi wie der 2v2-Modus“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung.

Zu den weiteren Neuerungen zählen verschiedene Gameplay-Optimierungen, neue Solo- und Teammanöver und der Skatepark. Beim zuletzt genannten Feature handelt es sich um einen permanenten Social-Hub, in dem bis zu 6 Spieler trainieren, an zeitlich begrenzten Minispielen teilnehmen und laut Ubisoft „Spaß mit ihren Teamkollegen haben können“.

Mit „Roller Champions“ erwartet euch ein neues Sportspiel, das packende und rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen bietet. Für die Entwicklung zeichnet sich Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune verantwortlich.

Zum Thema

Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln, um so den Ball durch die leuchtenden Körbe in der Arena zu werfen und damit einen Punkt zu erzielen. Mehr zu „Roller Champions“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Roller Champions