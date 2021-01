GTA Online: Die Inhalte und Boni der Woche in der Übersicht

Auch in dieser Woche bekam "GTA Online" frische Inhalte und Boni spendiert. Wir verraten euch, worauf ihr euch in den kommenden Tagen im Detail freuen dürft.

"GTA Online": Neue Boni und Rabatte warten auf die Spieler.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die Inhalte und Boni vor, mit denen die „GTA Online“-Community in dieser Woche bedacht wird.

Wieder einmal wird beispielsweise ein neues Fahrzeug geboten. Dieses Mal der „Vetir“, der mit sofortiger Wirkung bei „Warstock Cache & Carry“ auf euch wartet. Wer auf der Suche nach aufgestockten Belohnungen sein sollte, erhält bei der „Diamond-Gegner-Modus-Serie“ aktuell die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und „GTA“-Dollar, während die Belohnungen in den mobilen Operationen sogar verdreifacht wurden.

Zum Thema: GTA Online: Take-Two geht gegen Cheat-Webseite vor – Einnahmen werden gespendet

Wer auf dem Meeresboden zehn versteckte Pakete findet, erhält in der kommenden Woche eine Bonuszahlung in Höhe von 100.000 „GTA“-Dollar. Den „Santo-Capra-Musterpullover“ gibt es derweil für den erfolgreichen Abschluss des „Cayo-Perico-Heist-Finales“. Also Hauptpreis am Glücksrad hingegen wird in den nächsten Tagen der „Grotti Cheetah Classic“ unter das Volk gebracht.

Schnäppchenjäger erhalten 25 Prozent Rabatt auf das U-Boot „Kosatka“ und zugehörige Verbesserungen, Modifikationen und Anpassungen. Ebenfalls im Preis gesenkt wurden die folgenden Fahrzeuge: „Cargobob“ (40 Prozent), „Nagasaki Stryder“ (30 Prozent) und der „Ocelot Ardent“ (30 Prozent).

Anbei eine Übersicht über die aktuellen Prime-Boni.

Die Prime-Boni in der Übersicht

Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhält 200.000 GTA-Dollar fürs Spielen in dieser Woche und das Sonar für die Kosatka kostenlos

Prime-Gaming-Rabatte: 80 Prozent Rabatt auf den Pegassi Osiris und 70 Prozent auf den Progen PR4

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Online