Destiny 2: Saisonale Herausforderungen werden eingeführt

"Destiny 2" wird mit saisonalen Herausforderungen erweitert. Was ihr davon erwarten könnt, hat Bungie auf der offiziellen Seite zusammengefasst.

"Destiny 2" wird nach wie vor mit neuen Features und Inhalten erweitert.

Bungie wird „Destiny 2“ mit saisonalen Herausforderungen erweitern. Sie befinden sich auf einer eigenen Seite, werden über das Quest-Log oder den Saisonpass aufgerufen und sind nach Wochen getrennt.

„Durch die Abkehr von den wöchentlichen Beutezügen, die sich auf allgemeine Ziele beschränkten, die an rituelle Aktivitäten gebunden sind, haben wir mehr Spielraum bei der Erstellung einiger interessanter oder schwierigerer Herausforderungen. Das können Dinge sein, an denen ihr bereits arbeitet, oder solche, die eure Fähigkeiten testen“, so Bungie. Dafür nennt das Unternehmen einige Beispiele:

Urzeitler-Gesandte im Gambit besiegen

Feinde in „Dämmerung: Die Feuerprobe“ mit saisonalen Waffen besiegen

Ruchlosigkeits- oder Tapferkeits-Ränge verdienen

Ritualwaffen und deren kosmetische Ornamente verdienen

Runden in Prüfungen von Osiris gewinnen

Eine Spitzenreiter-Dämmerung abschließen

Nicht alle Herausforderungen erfordern laut Bungie diesen Grad an Erfolg. Doch je schwieriger oder länger die Herausforderung ist, desto mehr Erfahrung gibt es. „Herausforderungen, die sich auf die saisonale Aktivität und das Ritual konzentrieren, benötigen meist den Saisonpass, aber die meisten Herausforderungen, die sich auf das Ritual konzentrieren, können auch ohne den Saisonpass abgeschlossen werden. Alles in allem benötigen etwa 60 Prozent der saisonalen Herausforderungen keinen Saisonpass“, so die Entwickler weiter.

Doch wie funktionieren die saisonalen Herausforderungen im Detail?

Jede Woche, in den ersten 10 Wochen einer Saison, erscheinen automatisch zwischen 3 und 10 neue Herausforderungen für die Spieler. Einige der Herausforderungen beziehen sich auf den saisonalen Inhalt. Andere veranlassen die Spieler dazu, Strikes, Gambit und den Schmelztiegel abzuschließen oder sich auf nicht aktivitätsorientierte Destiny-Rituale zu konzentrieren, wie z. B. das Sammeln von Power, das Freischalten von Saison-Artefakt-Mods oder das Verbessern von Waffen und Rüstungen.

Diese Herausforderungen können nur einmal pro Konto abgeschlossen werden, aber sobald sie verfügbar sind, können sie jederzeit vor dem Ende der Saison abgeschlossen werden und müssen nicht gestartet oder bei einem Händler abgeholt werden. Wenn ein Spieler zum Beispiel in den Wochen 2 bis 4 nicht spielt, kann er in Woche 5 zurückkehren und all diese Herausforderungen warten auf ihn!

Für den Abschluss jeder Herausforderung gibt es EP, die zu euren Saisonpass-Rängen beitragen. Andere Belohnungen können Glanzstaub, saisonale Währung oder andere nützliche Gegenstände sein!



Falls euer Interesse geweckt ist: Auf der offiziellen Seite von Bungie findet ihr zahlreiche Details zu den saisonalen Herausforderungen.

