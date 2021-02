Borderlands 3: Neues Mini-Event „Gear Rush“ gestartet

"Borderlands 3" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Wie die Entwickler von Gearbox Software bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neuer Hotfix zum hauseigenen Loot-Shooter „Borderlands 3“ bereit.

Großartige Neuerungen und Verbesserungen solltet ihr von diesem allerdings nicht erwarten, da mit dem besagten Hotfix lediglich ein neues Mini-Event gestartet wird. Hierbei haben wir es mit „Gear Rush“ zu tun, das bis Mitte der kommenden Woche zur Verfügung stehen wird. Genauer gesagt bis Donnerstag, den 11. Februar 2021 um 17:59 Uhr unserer Zeit.

Mehr seltene Kisten und mehr

Während des neuen Mini-Events „Gear Rush“ tauchen in der Plüller-Parade öfter seltene Kisten auf und die grünen DAHL-Kisten, die sich an wichtigen Punkten im Sturmblind-Komplex befinden, haben eine erhöhte Chance, Ausrüstung exklusiv aus der Plüller-Parade zu enthalten. „Aber halte dich nicht zu lange damit auf, deine Ausrüstung zu bewundern, denn der Murdercane nähert sich schneller“, so Gearbox Software weiter.

Im Laufe der Woche wurde bekannt gegeben, dass Gearbox Software von THQ Nordics Mutterkonzern Embracer Group übernommen wurde beziehungsweise dass beide Unternehmen miteinander fusionierten. An der weiteren Entwicklung der „Borderlands“-Reihe wird das Ganze nichts ändern, da 2K Games die Markenrechte hält und weiterhin als Publisher fungieren wird.

Quelle: Borderlands (Offizielle Website)

