Guilty Gear Strive: Offene Beta für PlayStation 5 und PlayStation 4 angekündigt

Die zuständigen Entwickler von Arc System Works werden in wenigen Monaten das Kampfspiel „Guilty Gear: Strive“ für die PlayStation-Konsolen und den PC auf den Markt bringen. Vorab möchte man jedoch die Server noch einmal einem Stresstest unterziehen und den Spielern die Möglichkeit bieten, einen Eindruck von dem Spiel zu erhalten.

13 Charaktere und mehrere Modi

Deshalb wird man vom 19. Februar 2021 um 4 Uhr bis zum 21. Februar 2021 um 15:59 Uhr eine offene Beta auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4 veranstalten. Wer sich „Guilty Gear: Strive“ im PlayStation Store vorbestellt, darf bereits einen Tag früher anfangen.

Die offene Beta soll 13 spielbare Charaktere zu bieten haben. Lediglich Anji Mito und der noch unangekündigte 15. Charakter werden in Testversion nicht spielbar sein. Des Weiteren kann man den Versus-Modus, das Tutorial, das Training und den Netzwerk-Modus spielen, wobei die Entwickler Rollback nutzen, um die Stabilität der Online-Kämpfe zu gewährleisten.

Mehr zum Thema: Guilty Gear Strive – Umfangreicher Trailer stellt die verschiedenen Spielmodi vor

„Guilty Gear: Strive“ wird am 9. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erscheinen. Käufer der Deluxe und Ultimate Editionen werden auf den Konsolen bereits am 6. April 2021 spielen können. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Guilty Gear: Strive