Overwatch: Mondneujahrs-Event mit neuen Inhalten und Herausforderungen gestartet

Zum Abschluss der Woche kündigten die Entwickler von Blizzard Entertainment an, dass mit sofortiger Wirkung das Mondneujahrs-Event zum Online-Multiplayer-Shooter „Overwatch“ startet.

„Es ist Zeit, sich ins Getümmel zu stürzen und die Rückkehr des Mondneujahrs in Overwatch zu feiern – mit festlichen kosmetischen Extras, wöchentlichen Belohnungen und dem neuen Brawl Kopfgeldjäger, bei dem ihr euer Können als Gesetzlose unter Beweis stellen könnt“, heißt es zum neuen Event. Gefeiert wird das Jahr des Ochsen unter anderem mit neuen Brawls.

Ein neuer Modus für Arcade-Freunde

Zu den neuen „Brawls“ gehört der „Kopfgeldjäger“ genannte Arcade-Modus, in dem ihr Kopfgelder einstreicht. Der Spieler, dem zuerst ein Kill gelingt, wird zum Ziel. Alle anderen werden zu Kopfgeldjägern. Punkte werden gesammelt, indem die Ziele ausgeschaltet werden. In „Flaggeneroberung: Blitz“ hingegen wurden die Einsätze erhöht, indem die Flaggen näher aneinander platziert wurden.

Dafür muss euer Team jedoch sechs anstatt der üblichen drei Flaggen erobern, um das Match zu gewinnen. Bei der klassischen „Flaggeneroberung“ kämpfen zwei Teams darum, in den Besitz der jeweils gegnerischen Flagge zu kommen und sie in ihre Basis zu bringen. „Entschlossene Spieler können sich an der kompetitiven Flaggeneroberung versuchen, die Platzierungsmatches, Bestenlisten und Ranglistenpunkte beinhaltet“, so Blizzard Entertainment.

Ebenfalls geboten werden wöchentliche Herausforderungen, die euch die Möglichkeit bieten, Sprays, Spieler-Icons und festliche Skins wie „Terrakottasanitäter“ für Baptiste, „Xiake“ für McCree oder „Kaiserliche Garde“ für Reaper freizuschalten.

Alle weiteren Details zum bis zum 25. Februar 2021 stattfindenden Mondneujahrs-Event von „Overwatch“ findet ihr auf der offiziellen Website.

