Red Dead Online: 3x Gold & RDO$ in der Showdown-Serie, Boni zum Valentinstag, Rabatte und mehr

In "Red Dead Online" wurde die nächste Eventwoche gestartet. Eine Woche lang profitiert ihr von dreifachen Belohnungen, Rabatten und kostenlosen Schnellreisen.

Auch in dieser Woche möchte euch Rockstar Games wieder im Western-Shooter sehen.

Rockstar Games hat mitgeteilt, auf welche besonderen Aktionen und Events ihr euch in dieser Woche in „Red Dead Online“ einstellen könnt. In der Tumbleweed-Serie gibt es beispielsweise dreifach Gold & RDO$. Involviert sind Shootouts, Hostile Territory, Rennen und mehr.

Alle Kopfgeldjägermissionen im Free Roam bescheren euch zudem zusätzliche 50 Prozent Zusatz auf die übliche Summe. Und Sammler, die in dieser Woche die Liebespaar-Sammlung komplettieren, erhalten eine Karte für Wildblumen und drei Schokoladenblumen als Belohnung.

Naturkundler, die die Broschüren zu Vitalismusstudien gelesen und genügend Harrietum Officinalis gesammelt haben, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Mantel.

Eine Woche lang kostenlose Schnellreisen

Auch neu: Einige Tage lang könnt ihr nach Belieben mühelos durch die endlosen Weiten des Westens düsen: Schnellreisen sind die ganze Woche über kostenlos.

„Und überall liegt Liebe in der Luft: Aus diesem Anlass erhalten alle Revolverhelden, die in dieser Woche Red Dead Online spielen, fünf Tafeln Schokolade, fünf Flaschen guten Brandy und ein goldenes Gliederarmband“, so Rockstar Games.

Wheeler, Rawson & Co.

Zeitlich begrenzte Ware im Katalog:

Outfit „Tasmane“

Irwin-Mantel

Hochgeschürzter Rock

Schnürhose

Clymene-Mantel

Chambliss-Korsett

Gardenienhut

Ofenrohrzylinder mit Fächer

Gestopfte Socken

Bowyer-Stiefel

Salter-Schuhe

Griffith-Beinschützer

Outfit „Donau“

Rabatte

Tonika in Harriets Laden – 30 Prozent Rabatt

Barbierdienstleistungen in Saint Denis, Blackwater oder Valentine – 50 Prozent Rabatt

Der verbesserte Bogen und alle Flinten – 40 Prozent Rabatt

Waffenvarianten für renommierte Kopfgeldjäger – 25 Prozent Rabatt

Vorteile mit Prime Gaming

Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten Gutscheine für:

eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz

einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen

Alle Spieler, die ihr Konto bis zum 15. Februar mit Prime Gaming verknüpfen, bekommen ein Angebot von 50 Prozent Rabatt auf den LeMat-Revolver und einen Poncho ihrer Wahl, ein Angebot für ein kostenloses Zweitholster und jeweils 100 Schuss Hochgeschwindigkeits- und Explosivmunition für Revolver gratis.

