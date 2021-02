Street Fighter 5: Umfangreiches Winter-Update mit neuen Inhalten angekündigt

Das Kampfspiel "Street Fighter 5: Champion Edition" wird in Kürze ein umfangreiches Winter-Update mit neuen Inhalten, Spielmechaniken und mehr erhalten. Dies hat Capcom offiziell bekanntgegeben.

Die Verantwortlichen von Capcom haben zahlreiche Details zum kommenden Winter-Update des Kampfspiels „Street Fighter 5: Champion Edition“ enthüllt. Dabei wurde auch ein konkreter Erscheinungstermin für den ersten Charakter der fünften Season enthüllt.

Dan, Rose und V-Shift

Demnach wird Dan Hibiki am 22. Februar 2021 für „Street Fighter 5: Champion Edition“ erscheinen und seine unbeholfen wirkenden Angriffe auf die Gegner niederprasseln lassen. Am selben Tag werden auch die kostenlose Stage „The Grid Alternative“ und das Battle-Balance-Update veröffentlicht, das die Spielbalance einmal mehr auf den Kopf stellen soll. Dafür führen die Entwickler auch eine neue Spielmechanik ein. Neben dem V-Trigger und dem V-Reversal werden die Spieler zukünftig auch den V-Shift verwenden können, um sich gegen Angriffe zu wehren.

Der V-Shift kann jederzeit eingesetzt werden und kostet einen V-Balken. Er wird genutzt, um sich für kurze Zeit gegen Schläge, Tritte, Würfe und Spezialangriffe zu verteidigen. Daraufhin kann man auch den V-Shift-Break einsetzen, um aus der Verteidigung in den Angriff überzugehen.

Des Weiteren wurde bestätigt, dass Rose im Frühling 2021 als zweiter DLC-Charakter der fünften Season erscheinen wird. Sie wird einige altbekannte und einige komplett neue Angriffe mit sich bringen, um die Gegner einmal mehr mit ihren hellseherischen Kräften in ihre Schranken zu weisen. Die „Marina of Fortune“-Stage und der Bonus-Charakter Eleven sind ebenfalls in der fünften Season enthalten. Folgende DLC-Pakete werden zur Verfügung stehen:

Character Pass – 24,99 Euro

Fünf neue Charaktere: Dan, Rose, Oro, Akira und ???

Die Farben 3 bis 10 (Standard) von allen fünf Charakteren

Bonusinhalt „Eleven“ und Kämpferprofil-Thema

PlayStation 4-Theme und Steam PC-Wallpaper

Fünf Kampfkostüme

Sechs Titel

Premium Pass – 39,99 Euro

Fünf neue Charaktere: Dan, Rose, Oro, Akira und ???

Die Farben 3 bis 10 (Standard) von allen fünf Charakteren

Bonusinhalt „Eleven“ und Kämpferprofil-Thema

PlayStation 4-Theme und Steam PC-Wallpaper

26 Kostüme

Zwei Stages

Die Farben 3 bis 10 (Story) und 11 bis 15 (Standard, Story und Kampf) von allen fünf Charakteren

Acht Titel

Fünf Kämpferprofil-Themen

100.000 Fight Money

Weitere Informationen zu den neuen Inhalten kann man bei Interesse auf Capcom-Unity und in den folgenden Videos finden.

