Call of Duty Warzone: Konkrete Hinweise auf Zombies in Season 2?

"Call of Duty: Warzone" bald mit Zombie-Modus?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung noch aussteht, können wir fest davon ausgehen, dass der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ auf absehbare Zeit mit einer zweiten Season bedacht wird.

Schon jetzt wollen die Spieler erste Hinweise auf die zweite Season und mögliche Inhalte, die Einzug in „Call of Duty: Warzone“ halten könnten, entdeckt haben. Zum einen zog über dem Schlachtfeld Verdansk offenbar ein Sturm auf, bei dem es sich laut Beobachtungen der Spieler keineswegs um einen simplen Bug beziehungsweise Darstellungsfehler handelt. Stattdessen wird das Aufkommen des Sturms als ein möglicher Hinweis auf eine baldige Enthüllung der zweiten Season gedeutet. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht.

Selbiges gilt für mögliche Zombie-Inhalte beziehungsweise eine Verbindung zum Zombie-Modus von „Call of Duty: Black Ops Cold War“. Auch hier möchte die Community von „Call of Duty: Warzone“ entsprechende Hinweise entdeckt haben. Zum einen wurde im Krankenhaus von Verdansk eine mysteriöse Maschine aufgespürt, die mit dem Menüpunkt „Zombies aktivieren“ versehen wurde, sich bisher allerdings nicht aktivieren lässt. Der zweite Hinweis wurde im Büro der „Rebirth Island“-Map entdeckt.

Hier tauchte ein Morse-Code auf, der folgendermaßen übersetzt wurde: „Versand, das ist das russische Schiff Vodianoy Kanal 1-2. Over. – Dies ist der Versand, bei dem eine Versandgenehmigung nach Verdansk beantragt wird. Over. – Versand, Ladung gesichert, alle Systeme sind in Ordnung. Machen uns bereit auszulaufen. Over.“ Spekuliert wird, dass sich der Morse-Code beziehungsweise Funkspruch auf das Schiff beziehen könnte, das den biologischen Kampfstoff „Nova 6“ nach Verdansk brachte.

Abzuwarten bleibt, ob wir es hier mit simplen Easter-Eggs oder nicht doch geschickt gestreuten Hinweisen auf die zweite Season von „Call of Duty: Warzone“ zu tun haben. Sollten sich diesbezüglich handfeste Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

That is almost certainly the ship being used to smuggle nova 6 in and out of rebirth / verdansk

— eric maynard (@EricMaynardII) February 12, 2021