Xbox Series X/S: Abwärtskompatible Spiele profitieren ab sofort vom FPS-Boost

Mit dem sogenannten FPS-Boost kündigte Microsoft ein neues Feature für die Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X und der Xbox Series S an. Mit der neuen Funktion soll für eine noch bessere Spielerfahrung bei abwärtskompatiblen Spielen gesorgt werden.

Microsoft baut die Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X/S weiter aus.

Wie Microsoft am heutigen Mittwoch bekannt gab, bekommt die Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S mit sofortiger Wirkung ein neues Feature spendiert.

Hierbei haben wir es mit dem FPS-Boost zu tun, der bei unterstützten Titeln die Framerate verdoppelt beziehungsweise in vereinzelten Fällen sogar vervierfacht. „Das Spielgefühl wird gesteigert und der Charme des Games bleibt erhalten, wie du es gewohnt bist. Obwohl nicht alle Spiele davon profitieren, verhilft die Technologie den Spiele-Engines zu höheren Frameraten und schnellerem Rendering, als es zum Zeitpunkt des jeweiligen Releases auf älterer Hardware möglich gewesen wäre“, so Microsoft dazu.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X/S: Spiele wichtiger als die Features der Konsolen, so Josef Fares

In der heutigen Ankündigung wies Microsoft darauf hin, dass der FPS-Boost ohne ein neues Update beziehungsweise entsprechenden Aufwand seitens der verantwortlichen Entwickler realisiert wird. Allzu viele Titel werden das Feature zum Start allerdings nicht unterstützen, wie die folgende Übersicht zeigt.

Diese Titel unterstützen ab sofort den FPS-Boost

Far Cry 4

New Super Lucky’s Tale

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

„Diese abwechslungsreiche Sammlung zeigt dir, wie FPS-Boost das Gameplay verbessert. New Super Lucky’s Tale läuft mit 120 Bildern pro Sekunde und UFC 4 bietet speziell auf der Xbox Series S eine verbesserte Framerate-Performance, läuft dabei auf 60 FPS“, führte Microsoft aus und kündigte an, dass schon in Kürze weitere Spiele bestätigt werden sollen, die den FPS-Boost unterstützen.

Quelle: Xbox News

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series S