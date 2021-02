PS5 & Xbox Series X/S: Spiele wichtiger als die Features der Konsolen, so Josef Fares

In einem Interview wies "A Way Out"-Schöpfer Josef Fares darauf hin, dass ihn die Features der neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S nur bedingt interessieren. Stattdessen kommt es seiner Meinung nach vor allem auf die Spiele eines Systems an.

Josef Fares arbeitet aktuell an "It Takes Two".

In einem Interview sprach Josef Fares, der kreative Kopf hinter Projekten wie „A Way Out“ oder „It Takes Two“, ausführlich über die neue Konsolen-Generation.

Eigenen Angaben zufolge hat Fares nur wenig Interesse an den Features der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S an sich. Viel wichtiger seien seiner Meinung nach die Spiele, die für ein System erhältlich sind. „Ich bin nur froh, dass wir neue Konsolen haben, denn Konsolen treiben die grafische Wiedergabetreue voran. Darüber freue ich mich. Und es geht nicht unbedingt um die Hardware an sich“, so Fares.

Hochwertige Spiele und bessere Grafik im Fokus

„Ich würde sagen, ich bin zufrieden mit dem, was Sony tut, dass sie die Einzelspieler-Erfahrung mit Spielen wie God of War und The Last of Us verbessern. Wie ich schon sagte, das ist das, was ich liebe, und ich hoffe, dass sie damit und mit besserer Hardware weitermachen. Es geht um bessere Spiele und eine höhere Grafiktreue sowie um einzigartigere unterschiedliche Erlebnisse, denn aus technischer Sicht könnten Sie viel mehr tun“, führte Fares aus.

„Aber ich meine, die Konsole ist so ziemlich – es ist so albern, alles mit Konsolen und PCs, bla bla, es ist alles das Gleiche“, heißt es abschließend. „Es ist nur eine Box mit einem anderen Namen. Es spielt keine Rolle, die Spiele sind wichtig. Aber auch hier bin ich mit der neuen Konsolengeneration zufrieden, denn das ist es, was sie vorantreibt.“

Aktuell arbeitet Fares mit seinem Studio Hazelight am kooperativen Abenteuer „It Takes Two“, das am 26. März 2021 für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

