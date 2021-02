Outriders: Demo in neuer Broadcast-Episode

"Outriders" wird in Kürze in einem neuen Broadcast vorgestellt. Vorgestellt werden soll darin die einen Tag später startende Demo des Shooters.

Die Vollversion von "Outriders" startet am 1. April 2021.

Square Enix hat mitgeteilt, dass die fünfte Folge des „Outsiders“-Broadcasts am 24. Februar 2021 ausgestrahlt wird. Darin möchten die Macher einen tieferen Einblick in die Demo des RPG-Shooters gewähren. Angeschaut werden kann die neue Folge am besagten Tag ab 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Square Enix.

Demo startet am 25. Februar 2021

Die Demo von „Outriders“ kann ab 25. Februar 2021 um 18 Uhr in Angriff genommen werden. Der Download umfasst das gesamte erste Kapitel des Titels. Eure Spielfortschritte gehen nicht verloren. Denn sie werden von der Vollversion unterstützt und können darin weiter aufgebaut werden.

Um die Demo in Deutschland auf PlayStation-Systemen kostenlos herunterladen zu können, wird eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt. Spieler, die keine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen, können die Demo ebenfalls downloaden. Allerdings muss laut Square Enix „der übliche Altersverifizierungsprozess durchlaufen werden“. Erscheinen wird die Demo letztendlich für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC (Steam).

Der Sci-Fi-Titel von People Can Fly kommt im April auf den Markt und bietet frei kombinierbare Waffen und Kräfte, die euch laut Hersteller auf den Schlachtfeldern zu gottgleiche Helden verwandeln.

„Outriders“ versteht sich als ein Drop-in-&-Drop-out-Koop-RPG-Shooter für ein bis drei Spieler, der in einem neuen, finsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum spielet. „Während die Menschheit in den Schützengräben Enochs verblutet, erstellt ihr euren eigenen Outrider, um euch auf eine Reise über den feindseligen Planeten zu begeben“, heißt es zur spielerischen Umsetzung.

„Outriders“ erscheint am 1. April 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Google Stadia. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zum kommenden Broadcast:

