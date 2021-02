Outriders: Demo-Download, Termin, Uhrzeit, Größe und mehr – Update

In Kürze kann die Demo von "Outriders" geladen werden. Was euch damit erwartet, gaben Square Enix und People Can Fly heute in einer Tweet-Sammlung bekannt.

Die Vollversion von "Outriders" kommt im April auf den Markt.

Update: Das war wohl nichts. Auch wenn die Demo von „Outriders“ heute um 18 Uhr im PlayStation Store erscheinen sollte, glänzt die Anspielfassung hierzulande durch Abwesenheit. Auch die Social-Media-Abteilung von PlayStation Deutschland scheint verwirrt zu sein. In einem offenbar vordatierten Tweet wird auf die angeblich erfolgte Veröffentlichung hingewiesen. Lediglich in anderen Regionen kann der Download angekurbelt werden – beispielsweise im US-Store.

Meldung vom 18. Februar 2021: Square Enix und People Can Fly haben eine Reihe neuer Informationen zur „Outriders“-Demo enthüllt. Sie geht in der kommenden Woche am 25. Februar 2021 um 18 Uhr an den Start. Die beiden Unternehmen weisen explizit darauf hin, dass es sich um eine Demo und keine Beta handelt.

Die Dateigröße der „Outriders“-Demo beträgt im Fall der PS5- und Xbox Series X/S-Fassungen 22 GB. Die PC-Version kommt auf 24 GB. Eine Preloadphase ist nicht geplant. Jedoch kann Cross-Play, das sich noch in einer Art Betaphase befindet, manuell aktiviert werden. Square Enix und People Can Fly weisen darauf hin, dass die Demo auch nach dem Start des Spiels verfügbar bleiben wird.

Vier Klassen und sechs Charakter-Slots

Die Demo von „Outriders“ findet zu Beginn des Spiels statt und läuft bis zu eurem Showdown mit Gauss. Solltet ihr ihn besiegen, werden einige Nebenmissionen freigeschaltet. Die vier Klassen des Spiels namens Technomancer, Devastator, Pyromancer und Trickster sind verfügbar, ebenso wie alle sechs Charakter-Slots.

„Die Demo enthält den Prolog und das erste Kapitel des Spiels. Das bedeutet, dass die Ausrüstung und die Feinde, denen ihr begegnet, die frühen Spielvarianten sind. Je weiter ihr in der vollständigen Outriders-Geschichte kommt, desto verrückter, exotischer und mächtiger werden Ausrüstung und Feinde“, so die Entwickler.

Das Level-Cap der Demo liegt bei Stufe 7, sodass ihr die vierte Fähigkeit für jede Klasse freischalten und bis zu Weltstufe 5 aufsteigen könnt. Auch die Ressourcen werden bis zu einer bestimmten Menge begrenzt sein, so dass ihr keine zu hohe Ausrüstung herstellen und diesen Spielstand in das Hauptspiel übertragen könnt. Die Demo wird keine Trophäen oder Erfolge enthalten. Aber eure Auszeichnungen im Spiel werden zusammen mit eurem regulären Fortschritt in die Vollversion übernommen.

Inhalte dürfen gestreamt werden

Auch für Streamer und Youtuber haben die Macher einen Hinweis: „Es steht euch frei, jeden Teil der Demo zu streamen. Keine Einschränkungen. Bitte beachtet, dass es einen Trailer gibt, der am Ende der Demo abgespielt wird. Da dieser Trailer lizenzierte Musik enthält, raten wir zur Vorsicht beim Streamen dieses Abschnitts.“

Die kostenlose Demo von „Outriders“ wurde bereits im Januar angekündigt, zusammen mit der Nachricht, dass das Spiel erneut verschoben wurde – dieses Mal auf den 1. April 2021. Meldungen dieser Art findet ihr in unserer „Outriders“-Übersicht.

