Apex Legends: Geburtstags-Event um eine Woche verlängert

"Apex Legends" feiert aktuell seinen zweiten Geburtstag.

Vor zwei Wochen starteten die Entwickler von Respawn Entertainment ein neues Event zum hauseigenen Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“.

Mit diesem feierte das Studio den zweiten Geburtstag des Shooters. Ursprünglich sollte das Geburtstags-Event am heutigen Dienstag, den 23. Februar 2021 zu Ende gehen. Wie die Macher von Respawn Entertainment bekannt gaben, entschloss man sich kurzfristig dazu, das Event um eine Woche auf den 2. März 2021 zu verlängern. Somit habt ihr noch ein paar Tage länger Zeit, euch die Belohnungen des Geburtstags-Events zu verdienen.

Diese Inhalte warten auf euch

Zu den Inhalten des Geburtstags-Events hieß es im Rahmen der offiziellen Ankündigung: „Wir bringen 24 bei den Fans beliebte Objekte zurück und verpassen ihnen einen frischen Look in Purpurrot und Gold. Hast du in der Vergangenheit eine Skin verpasst, kannst du sie dir jetzt schnappen, allerdings mit einer neuen Optik, die allen zeigt, dass du schon in den Anfangstagen von Apex Legends hier warst.“

Zum Thema: Apex Legends: Sammlungs-Event zum zweiten Geburtstag angekündigt

Normalerweise lässt sich ein bestimmtes Erbstück freischalten, indem die Spieler alle Objekte eines Events sammeln. Anlässlich des zweiten Geburtstags von „Apex Legends“ könnt ihr mit 150 Erbsplittern ein Objekt eurer Wahl freischalten.

Anbei die Übersicht über die Herausforderungen des Geburtstags-Events.

Im Rahmen der Feierlichkeiten stellen wir die Spieler vor einige witzige Herausforderungen, die neue Plaketten gewähren.

Hol dir die „Tägliche Entdeckung“ Nessie-Plakette für den Abschluss 75 täglicher Herausforderungen.

Zeige „Respekt vor dem Alter“ und erhalte eine Mosambik-Plakette, indem du 102.816 Schaden verursachst (verstehst du den Querverweis?).

Hol dir „Zeit zum Siegen – und bleibt am Leben“ – mit 8 Legenden –, um die Smoldfinder-Plakette zu erhalten.

Hol dir außerdem den Waffen-Talisman „Hier: Mosambik“, indem du 3.333 Schaden mit unser aller Lieblingswaffe verursachst, dem Mosambik. Die Übernahme „Geladen und entsichert“ könnte dir hierbei helfen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends