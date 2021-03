Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update nimmt Verbesserungen am Zombies-Modus vor

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" hat ein weiteres Update erhalten, das vor allem Änderungen am Zombies-Modus vorgenommen hat. Die Patchnotes stehen ebenfalls bereit.

Am gestrigen Abend haben die verantwortlichen Entwickler von Treyarch ein weiteres Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht, das einmal mehr so manchen Fehler aus der Welt schaffen soll. Vor allem am Zombies-Modus wurden noch einmal Verbesserungen vorgenommen.

Verbesserungen am „Ausbruch“-Modus

Doch zunächst hat man im Multiplayer-Modus „Combined Arms Assault“ die Zeit für das Einnehmen einer Zone angepasst. Für den neuen Zombies-Modus „Ausbruch“ hat man unter anderem die Stabilität verbessert, da es Probleme mit den Zielen, den Jump Pads, dem Krasny-Soldaten und dem Drachenrelikt gab. Zudem konnte es zu einem Spielabsturz kommen, wenn man ein Megaton HVT während des Eliminierungsauftrags tötete.

Des Weiteren haben die Entwickler auch einige Änderungen am Gameplay vorgenommen, sodass die Wegfindung sowie die Pausen der Zombies beim Holdout-Ziel nicht mehr falsch sein sollten. Außerdem sollte der Flammenwerfer des Krasny-Soldaten in allen Situationen Schaden anrichten. Alle weiteren Änderungen, die die Entwickler vorgenommen haben, kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist seit Mitte November für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Aktuell befindet sich der Shooter in der zweiten Season, womit die Spieler einen neuen Battle Pass freischalten können. In diesem sind zahlreiche Inhalte enthalten, die von neuen Operator-Outfits über Calling Cards und Embleme bis hin zu neuen Waffen eine Vielzahl an Bereichen abdecken.

