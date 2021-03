EA Sports UFC 4: Update 9.0 inkl. zwei neuen Kämpfern steht zum Download bereit

Wer sich ins Octagon wagt, kann sich über ein neues Update für die Kampfsport-Simulation „EA Sports UFC 4“ freuen. Electronic Arts hat das große Update 9.0 zum Download bereitgestellt und einige Änderungen vorgenommen. Zudem hat man zwei neue Kämpfer hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Kevin Holland und Vicente Luque.

Die Wünsche der Community werden erfüllt

Zudem hat man eine zeitliche Verzögerung beim Matchmaking eingeführt, falls der Nutzer mehrfach die Onlinekämpfe nicht beendet hat. Somit sollte der Nutzer nicht direkt in einen neuen Kampf einsteigen können und wird entsprechend warten müssen. Des Weiteren haben die Entwickler einige Verbesserungen auf Basis des Community-Feedbacks vorgenommen.

Unter anderem wurde der Effekt von Griffvorteilen bei Takedowns deutlich erhöht. Des Weiteren hat man das Abwehrfenster für den niedrigen Single Takedown verkleinert, sodass er nicht mehr so leicht abgewehrt werden sollte. Zugleich wird das Abwehren von Takedowns zusätzliche 20 Prozent an permanenter Ausdauer beim Angreifer kosten. Weitere Änderungen kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

„EA Sports UFC 4“ erschien im August 2020 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Vor einiger Zeit hatten Electronic Arts und UFC bereits die Lizenzverträge verlängert, womit auch in Zukunft weitere Ableger erscheinen sollten. Der aktuelle Teil kam bisher eher durchwachsen bei Spielern und Kritikern an, weswegen zu sehen bleibt, ob die Entwickler in Zukunft an alte Stärken anknüpfen können.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu EA Sports UFC 4