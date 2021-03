Lost Words Beyond the Page: Release-Termin und neuer Trailer

"Lost Words: Beyond the Page" hat heute nicht nur einen für Konsolen und PC gültigen Termin erhalten. Auch verdeutlicht ein Trailer nochmals, was euch mit dem Titel erwartet.

"Lost Words: Beyond the Page" erreicht im April die PlayStation-Systeme.

Der Publisher Modus Games und der Entwickler Sketchbook Games haben den Termin des Puzzle-Plattformers „Lost Words: Beyond the Page“ enthüllt. Demnach wird der Titel am 6. April 2021 für PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Stadia-User konnten schon im vergangenen Jahr loslegen. Unterhalb dieser Zeilen findet ihr den obligatorischen Release-Date-Trailer.

Entdeckt eine surreale Geschichte

„Lost Words: Beyond the Page“ erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das durch das Schreiben die Kraft findet, mit den Herausforderungen des Lebens klarzukommen.

„Als Izzy gerade auf dem Weg war, das Trauma des Verlustes eines geliebten Menschen zu überwinden, wird sie in eine surreale Geschichte verwickelt, die sich auf eine Weise entfaltet, die niemand hätte vorhersehen können. Der brandneue Trailer bietet einen eindrucksvollen Blick auf das Abenteuer, das Spieler in Lost Words: Beyond the Page erwartet“, so die Macher zum Spiel.

In „Lost Words: Beyond the Page“ interagiert ihr mit den Worten in Izzys Tagebuch, um Rätsel zu lösen und Plattforming-Passagen zu bauen. Ihr begleitet die Protagonistin durch eine sich stets weiterentwickelnde Welt. Die Worte, die Izzy Sprung um Sprung voranbringen, können in jedem Kapitel als Plattformen oder Werkzeuge zum Lösen von Rätseln verwendet werden.

„Der Titel wurde schon während seiner Entwicklung mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als “Best Indie Game” bei der Game Connection Paris, mit dem “Special Selection Indie Award” auf der Reboot Develop und in der Kategorie Best Story der Game Connection USA“, so die Macher weiter. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer zu „Lost Words: Beyond the Page“:

