Lost Words – Beyond the Page: Der Indie-Puzzler zeigt sich in einem neuen Trailer

Im Rahmen der New York Game Awards veröffentlichten Modus Games und Sketchbook Games einen frischen Trailer zu "Lost Words: Beyond the Page". Dieser ermöglicht euch einen Blick auf den kommenden Indie-Puzzler.

Bereits im vergangenen Jahr Modus Games und Sketchbook Games die laufenden Arbeiten an „Lost Words: Beyond the Page“ an.

Nachdem aus dem geplanten Release Ende 2019 nichts wurde, nutzetn die kreativen Köpfe hinter dem Indie-Puzzler die diesjährigen New York Game Awards, um einen frischen Trailer zu „Lost Words: Beyond the Page“ zu veröffentlichen. Dieser ermöglicht einen Blick auf die spielerische Umsetzung. Darüber hinaus wird etwas näher auf die Geschichte des malerischen Abenteuers eingegangen.

Es gibt weiterhin keinen Releasetermin

Einen konkreten Releasetermin bekam „Lost Words: Beyond the Page“ bisher leider nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass der Indie-Puzzler nach der Verschiebung im vergangenen Jahr nun im Laufe des Frühjahres für die Xbox One, den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht werden soll.

Zum Thema: Lost Words Beyond the Page: Neues Bewegtbild zum Worträtsel-Abenteuer verfügbar

„In einer packenden Story der renommierten Games-Autorin Rhianna Pratchett führst du eine hoffnungsvolle Nachwuchsschriftstellerin durch die wundervolle Fantasywelt von Estoria, in der Wörter enorme Kräfte haben. Interagiere mit den Wörtern, um anspruchsvolle Puzzles zu lösen, unvergleichliche Plattformsegmente zu meistern und Fortschritte in einer wandelbaren Spielwelt zu erzielen“, so die offizielle Beschreibung von „Lost Words: Beyond the Page“.

Anbei der versprochene neue Trailer zum Indie-Puzzler.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Lost Words: Beyond the Page