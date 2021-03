Overwatch: Neues Mini-Event PachiMärzi steht zur Verfügung

Der Helden-Shooter "Overwatch" hat ein neues Mini-Event erhalten. Ab sofort können die Spieler in dem Mini-Event "PachiMärzi" einige neue Inhalte freischalten.

Auch wenn die Veröffentlichung des Nachfolgers „Overwatch 2“ noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, lässt Blizzard Entertainment die Spieler im noch aktuellen Teil nicht im Stich. Mit dem neuen Mini-Event „PachiMärzi“ bekommen die Spieler einige neue Inhalte geboten.

Verdient euch einige Inhalte!

Von offizieller Seite heißt es zu dem Event: „PachiMärzi ist hier! Wir feiern die liebenswerten, knuddeligen und quietschenden Kreuzungen aus Zwiebel und Oktopus.“

Indem man in Ranglistenspielen, der Schnellsuche und der Arcade Siege einfährt, kann man sich zusätzlich zu den normalen wöchentlichen Belohnungen auch ein zeitlich begrenztes Spieler-Icon, ein Emote für Junkrat und einen neuen Skin für Roadhog (Pachimari) ergattern.

Auch interessant: Overwatch 2 – Neue Details im Behind the Scenes-Video enthüllt

Das Mini-Event begann am gestrigen Abend und steht bis zum 22. März 2021 zur Verfügung. Wenn man sich in „Overwatch“ einloggt, erhält man auch sechs einzigartige Sprays mit pachimarisierten Versionen der verschiedensten Helden. Weitere Informationen zum Mini-Event haben die Entwickler auf der offiziellen Seite zusammengestellt. Zudem wurde ein offizieller Trailer bereitgestellt, der noch einmal einen Blick auf die neuen Inhalte gewährt.

„Overwatch“ erschien im Mai 2016 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. In den darauffolgenden Jahren folgte auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

