Apex Legends: Patch zum fehlerhaften „Ringraserei“-Event folgt nächste Woche

"Apex Legends" ist unter anderem für die PlayStation-Systeme erhältlich.

Unter dem Namen „Ringraserei-Eskalationsübernahme“ bekam der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ kürzlich ein neues zeitlich begrenztes Event spendiert.

Leider sorgte dieses in den vergangenen Tagen für reichlich Frust in der Community, da das Event doch mit diversen Fehlern zu kämpfen hatte. Wie die verantwortlichen Entwickler von Respawn Entertainment in einer aktuellen Mitteilung versprachen, wird bereits an einem passenden Update gearbeitet. Dieses wird am kommenden Montag, den 15. März 2021 erscheinen und laut Entwicklerangaben diverse Fehler beheben.

Der Changelog liefert weitere Details

Zu den Fehlern, unter denen das „Ringraserei-Eskalationsübernahme“-Event aktuell noch leidet, gehört die Tatsache, dass es mittels eines Exploits möglich ist, das Hitzeschild endlos lang einzusetzen und sich in der letzten Runde so lange vor dem Ring in Sicherheit zu bringen, bis alle anderen Spieler das Zeitliche gesegnet haben. Zudem ist über die Karte ein krachendes Dröhnen durch die Ring-Flares zu hören, weshalb die Runden unspielbar sind.

Zum Thema: Apex Legends: Neues Sammel-Event soll für Chaos sorgen

Darüber hinaus klagten die Spieler über die Tatsachen, dass die Waffeninspektion nicht mehr funktioniert, dass Maggie als Kommentatorin viel zu laut ist oder dass Texturen an den Legenden fehlen. An den Waffen ist zudem nicht mehr ersichtlich, ob man Einzelschüsse abfeuert oder den Automatik-Modus aktiviert hat. Gleichzeitig klagten Spieler, die den Solo-Modus aktiviert haben, dass es nicht mehr möglich sei zu den Duos oder den Trios zurückzukehren.

Welche Fehler mit dem in Kürze erscheinenden Patch im Detail behoben werden sollen, verrät euch der offizielle Changelog, den ihr hier findet.

Quelle: Republic World

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends