Apex Legends: Neues Sammel-Event soll für Chaos sorgen

In "Apex Legends" startet in Kürze ein neues Event.

„Apex Legends“ wird in Kürze auf der Switch veröffentlicht, was EA und Respawn Entertainment mit einem besonderen Event feiern. Vom 9. bis 23. März 2021 findet im Shooter ein neues Sammel-Event statt, das für reichlich Chaos sorgen soll.

Ein Teil des Events ist die Caustic-Stadtübernahme. Ziel ist es, den an der Absturzstelle ausgetretenen Treibstoff daran zu hindern, den Ozean zu erreichen. Zu diesem Zweck müssen die Spieler die toxische Flüssigkeit aus dem Zentrum der Anlage ableiten, um vorübergehenden Zugang zu vier in Käfigen verwahrten, goldenen Beuteobjekten zu bekommen.

Ringraserei-Eskalationsübernahme und Chaostheorie-Sammel-Event

Hinzu gesellt sich die Ringraserei-Eskalationsübernahme. Spieler, die in diesem Spieltyp in einen Ringflare geraten, erleiden Schaden, der dem Ringschaden der aktuellen Runde entspricht. Mit dem Hitzeschild kann zugleich ein neues Objekt eingesetzt werden. Es erzeugt eine schützende Kuppel, die den tödlichen Effekt des Rings für kurze Zeit über die Barriere lenkt. Die Hitzeschilde befinden sich in einem neuen Überlebensslot.

Das ebenfalls enthaltene Chaostheorie-Sammel-Event ist eine neue Belohnungsreihe, die erspielbare kosmetische Objekte umfasst. Dazu zählen legendäre Kraber- und EVA-8-Waffen-Skins, tägliche Belohnungen und Herausforderungen sowie ein neues Set bestehend aus 24 thematischen Event-begrenzten kosmetischen Objekten.

Die 24 Objekte können direkt gekauft werden und sind während der gesamten Dauer des Events in Event-Apex-Packs enthalten. Als Bonus für die Sammlung aller 24 Event-Objekte gibt es das Bangalore-Erbstück. Nach dem Event ist das Erbstück über die Herstellung von Erbstücken für alle Spieler verfügbar.

Spielersuche ohne Auffüllung ist wiederum eine neue Art, als Solo-Legende zu spielen, bei der man der gewählten Playlist ohne ein Team von Spielern zugeteilt wird. Dieses Feature gibt Spielern laut Hersteller „viele kreative Möglichkeiten, auf ihre Weise zu spielen“. Nachfolgend seht ihr den Trailer zum neuen Event in „Apex Legends“:

