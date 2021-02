Apex Legends: 120FPS auf PS5 & Xbox Series X weiterhin das Ziel

"Apex Legends" wird für die neuen Konsolen technisch optimiert.

Auch der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ gehört zu den Titeln, die auf den Konsolen der neuen Generation mit einer verbesserten Performance aufwarten.

So dürfen sich „Apex Legends“-Spieler auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X auf eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern und in der nativen 1440p-Auflösung freuen. Dabei soll es laut offiziellen Angaben allerdings nicht bleiben. Stattdessen wiesen die Entwickler von Respawn Entertainment im Rahmen einer Frage-und-Antwort-Runde darauf hin, dass an weiteren technischen Verbesserungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X gearbeitet wird.

Entwickler können aktuell nichts versprechen

„Die 120FPS gehören weiterhin zu unseren Zielen“, heißt es zu den Zielen, die Respawn Entertainment auf den neuen Konsolen verfolgt. „Da wir uns weiterhin mit den Next Gen-Features und dem Gleichgewicht zwischen dem befassen, was unserer Meinung nach für das Gesamterlebnis der Spieler für Next-Gen am besten ist, möchten wir dies berücksichtigen.“

Zum Thema: Apex Legends: Sammlungs-Event zum zweiten Geburtstag angekündigt

Und weiter: „Ich kann nichts versprechen, aber mit dem ‚Gefühl‘ der Kernmechanik, das bei Apex ein so wichtiges Stück der Spielerfahrung ist, steht dieses Spiel ganz oben auf der Prioritätenliste.“ Ob und wann mit entsprechenden Updates zu rechnen ist, verriet Respawn Entertainment leider nicht. Auch zu einer möglichen 4K-Auflösung wollte sich das Studio bisher nicht äußern.

„Fortnite“, der wohl größte Konkurrent von „Apex Legends“, ist auf der PS5 und der Xbox Series X bereits in 120FPS spielbar.

Quelle: Reddit

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends