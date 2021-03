MLB The Show 21: Erstes Feature-Video stellt Änderungen am Hitting und Pitching vor

Die Baseballsimulation "MLB The Show 21" hat ein umfangreiches Feature-Video erhalten, mit dem die zuständigen Entwickler von San Diego Studio auf die Änderungen am Hitting und Pitching eingehen.

Sony Interactive Entertainment und die San Diego Studios werden im kommenden Monat die Baseballsimulation „MLB The Show 21“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One veröffentlichen. Ab dem 20. April 2021 werden sich die Spieler einmal mehr ans Schlagmal begeben können, um die Bälle aus dem Stadion zu schlagen.

Neue Funktionen und Anpassungen

Damit man bereits einen Eindruck von den spielerischen Änderungen erhält, die die Entwickler in den Bereichen „Hitting“ und „Pitching“ vorgenommen haben, haben sie in einem ausführlichen Feature-Video zahlreiche Details enthüllt. Unter anderem soll in diesem Jahr mehr Fokus auf das Timing des Schwungs gelegt werden. Aus diesem Grund haben die Entwickler auch eine neue Spieleinstellung für den kompetitiven Bereich hinzugefügt, der die Fähigkeiten des Spielers stärker als die Werte des Baseballspielers berücksichtigt.

Zudem nimmt man Verbesserungen am Perfect-Perfect-Timing vor, welches im letzten Teil eingeführt wurde und von den Spielern eher kritisch aufgenommen wurde. Schließlich führte dies zu einem Teil, der zu stark von Home Runs abhängig war. Aber auch am Pitching nehmen die Entwickler einige Änderungen vor, damit man unabhängig von der ausgewählten Steuerung stets die Kontrolle über die Würfe hat. Dadurch sollte man die Pitches noch präziser anbringen können, was wiederum die Offensive etwas erschweren dürfte.

Mehr zum Thema: MLB The Show 21 – Stadion-Editor, 4K/60FPS und weitere Features in Videos thematisiert

Somit sollte man sich das folgende Video in aller Ruhe anschauen, wenn man die konkreten Veränderungen am Gameplay nachvollziehen möchte. In den kommenden Wochen sollen weitere Feature-Videos veröffentlicht werden, die sich mit der kompletten Überarbeitung des Fieldings, der Einführung des Ballplayers, den Franchise- und March to October-Spielmodi, den Next-Gen-Fassungen und dem Diamond Dynasty-Modus befassen sollen. Die neuen Videos erscheinen immer donnerstags um Mitternacht.

