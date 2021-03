Stellaris: Lithoids-DLC und das Update 2.6 für die Konsolen angekündigt

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, bekommt die "Stellaris: Console Edition" noch in diesem Monat neue Inhalte spendiert. Gemeint ist die bereits für den PC erhältliche "Lithoids"-Download-Erweiterung. Zeitgleich wird das Update auf die Version 2.6 zur Verfügung gestellt.

Die "Stellaris: Console Edition" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Mittlerweile dürften sich Besitzer der „Stellaris: Console Edition“ bereits daran gewöhnt haben, dass die Konsolen-Version des Strategie-Titels etwas später mit neuen Inhalten und Updates versehen wird.

Selbiges gilt für das Update auf die Version 2.6, das am 25. März 2021 für die Xbox One und die PlayStation 4 zur Verfügung gestellt wird. Zu den Neuerungen, die mit dem Patch 2.6 den Weg in die „Stellaris: Console Edition“ finden, gehören neue Ursprünge, die Archäologie mit Relikten, die galaktische Gemeinschaft, diplomatische Haltungen sowie von euch einsetzbare Botschafter.

Ebenfalls am 25. März 2021 erscheint der bereits für den PC erhältliche“Lithoids“-DLC für die Konsolen, mit dem die „Stellaris: Console Edition“ frischen Content spendiert bekommt. Welche Inhalte im Rahmen der neuesten Download-Erweiterung im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die Inhalte des Lithoids-DLCs im Detail

Einzigartige Mechaniken für Lithoiden-Imperien

15 neue Lithoiden-Porträts und 1 Lithoiden-Roboter-Porträt

Neue mineralienbasierte Schiffsmodelle

Neues Voiceover-Paket

Anbei die neuesten Trailer zur „Stellaris: Console Edition“, mit denen uns die Entwickler von Paradox Interactive auf das Update 2.6 und die nahende Veröffentlichung des „Lithoids“-DLCs einstimmen möchten.

