Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD: Neuer Trailer zur Geschichte des Rollenspiels

"Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster" erscheint im Mai 2021.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres kündigten die Entwickler von Atlus die laufenden Arbeiten an „Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ an.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer High-Definition-Neuauflage des Rollenspiels aus dem Jahr 2003 zu tun. Um euch das Abenteuer noch einmal schmackhaft zu machen, stellten die Verantwortlichen von Atlus in dieser Woche einen neuen Trailer zu „Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ bereit. In diesem dreht sich alles um die Geschichte des Rollenspiel-Klassikers.

Digital-Deluxe-Edition mit exklusiven Inhalten

In Europa wird „Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ ab dem 25. Mai 2021 für den PC beziehungsweise Steam, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Neben der Standard-Ausgabe wird auch eine Digital-Deluxe-Edition veröffentlicht, die exklusive Inhalte mit sich bringt. Zu den Extras der Sammler-Edition gehört die Tatsache, dass Käufer bereits am 21. Mai 2021 und somit vier Tage vor allen anderen loslegen können.

Zu den weiteren Inhalten der Digital-Deluxe-Edition gehören das „Maniax Pack“ sowie das „Chronicle Pack“, mit denen Dante aus der „Devil May Cry“-Reihe und Raidou aus „Devil Summoner“ den Weg ins Spiel finden. Hinzukommen exklusive Hintergrundmusik-Pack und mehr.

Weitere Details und Eindrücke zu „Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

