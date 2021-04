Maneater: Truth Quest als Download-Erweiterung angekündigt

"Maneater: Truth Quest" lässt euch in diesem Jahr in ein neues Abenteuer stürzen. Wir haben die ersten Details und einen Trailer für euch.

"Maneater: Truth Quest" wird im Sommer zum Download bereitgestellt.

Tripwire Interactive erweitert „Maneater“ mit einer neuen Erweiterung namens „Truth Quest“. Sie soll im Sommer dieses Jahres für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht werden. Die Handlung der zusätzlichen Inhalte setzt dort an, wo das Hauptspiel inhaltlich endete. Der Preis liegt bei 14,99 Euro.

Deckt dunkle Geheimnisse auf

Mit dem titelgebenden und weiterentwickelten Bull-Shark-Protagonisten und Chris Parnell (Saturday Night Live, Rick and Morty, Archer), der seine Rolle als investigativer Journalist Trip Westhaven wieder aufnimmt, führt euch „Maneater: Truth Quest“ in den „Kaninchenbau der dunklen Geheimnisse und Verschwörungen rund um Port Clovis und die Naval Wildlife Organization (NWO)“.

„Die ursprünglichen Geschichten über Tiere, denen knochenähnliche Panzer wachsen, die fleischfressende Gifte ausstoßen oder Elektrizität als Waffe einsetzen, waren einfach nur alte Fischergeschichten. Das heißt, bis Verschwörungstheoretiker überall auf den ursprünglichen Maneater als soliden Beweis für eine Vertuschung durch die Regierung hinwiesen“, so die Macher.

Trip Westhaven, an den Rand des Wahnsinns getrieben, feuert in der Erweiterung seinen ViewTube-Kanal „Truth Quest“ an, um mit seinen Anhängern, den „Questers“, in tiefe Gewässer vorzudringen. Ziel ist es, die dunklen Geheimnisse hinter der Geschichte aufzudecken.

Mit zwei neuen Episoden und einer völlig neuen Region sei der herunterladbare Inhalt von „Maneater: Truth Quest“ vollgepackt mit neuen Evolutionen, Herausforderungen, Wildtieren und mehr. Ein kleiner Vorgeschmack auf neue Funktionen und Inhalte:

Neues Evolutionsset

Maximale Stufengrenze auf 40 erhöht

Fünf neue Organ-Evolutionen mit einem zusätzlichen Organ-Slot, der auf Stufe 40 freigeschaltet wird

Maximale Hai-Größe erhöht

Neue Wildtiere

Neuer „Uber“ Apex Predator

Neue evolvierte Jagd-Kreaturen

Neue militärische Streitkräfte für das Kopfgeldjäger-System

Militärische Landstreitkräfte werden Angriffe von Stränden und Festungen aus starten

Hubschrauber werden aus der Luft jagen

Fünf neue Bounty-Bosse

Neue Waffen und Fahrzeuge für militärische Kopfgeldjäger

Neue Zieltypen

Versagen der Kommunikation: Hiebe auf Objekte, um das Ziel zu zerstören

Zeitfahren: Schwimmt durch die Ringe, bevor die Zeit abläuft!

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Maneater