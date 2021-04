Warhammer Age of Sigmar – Storm Ground: Entwickler sprechen im Video über ihre Vision

Heute bedachten uns die Entwickler von Gasket Games mit einem frischen Behind-the-Scenes-Video zu "Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground". In diesem gehen die Macher etwas näher auf die kreative Vision ein, die bei den Arbeiten am Strategie-Titel verfolgt werden.

"Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground" erscheint Ende Mai 2021.

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigten Focus Home Interactive und die Entwickler von Gasket Games die laufenden Arbeiten am Strategie-Titel „Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ an.

Heute bedachten uns die beiden Studios mit einem frischen Behind-the-Scenes-Video, in dem etwas näher auf die kreative Vision, die von den Machern verfolgt wird, eingegangen wird. „Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ wird von offizieller Seite als erste Strategie-Videospiel-Adaption von „Games Workshops Age of Sigmar“ für die Konsolen und den PC beschrieben.

Dutzende Einheiten, mächtige Fähigkeiten und mehr

In „Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ übernehmt ihr die Kontrolle über eine Fraktion aus dem zugrunde liegenden Universum, in dem unsterbliche Ritter auf Stardrakes reiten, um den Tod zu bezwingen. Mit Storm Ground erkundet ihr eine Welt voller Legenden, Helden, höllischer Kreaturen und epischer Scharmützel. Gleichzeitig wird euch in den rundenbasierten Strategie-Gefechten die Möglichkeit geboten, eure Einheiten frei anzupassen.

„Durch Siege erhältst und verbesserst du Einheiten, Ausrüstung und kannst mächtige Fähigkeiten freischalten. Tauch ein in Storm Grounds nicht lineare Kampagne: Bei jedem Spieldurchlauf erwarten dich neue Herausforderungen, Einheiten und Ausrüstung. Baue deine Armee auf und fordere andere Spieler online heraus“, führen die Entwickler aus.

So erhaltet ihr nach und nach Zugriff auf Dutzende unterschiedlichen Einheiten, mächtige Fähigkeiten und mehr. „Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ erscheint am 27. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

