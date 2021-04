Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update mit Blueprint Gun Game erschienen – Outro Cinematic zur zweiten Season veröffentlicht

Activision und Treyarch haben ein weiteres Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. Mit diesem haben die Entwickler unter anderem ein neues Feature hinzugefügt. Dabei handelt es sich um die „Custom Mods“, mit denen man bis zu 10 Blueprint-Kreationen speichern kann. Zudem wurde ein Problem behoben, durch das die Waffenaufsätze nicht korrekt freigeschaltet wurden.

Neuer Modus und weitere Verbesserungen

Im Multiplayer steht auch der neue Spielmodus „Blueprint Gun Game“ zur Verfügung. In dieser Version des Waffenspiels wird man ein Arsenal an Waffenbausätzen durchlaufen müssen, die bisher für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht wurden. Der Waffenfortschritt kann sich von Partie zu Partie verändern, wobei auch andere Baupläne auftauchen können. Wer als erstes alle 20 Waffen meistert, gewinnt das Spiel.

Folgende Spiellisten stehen bis zum nächsten Donnerstag im Multiplayer- und im Zombies-Modus zur Verfügung:

Multiplayer

Blueprint Gun Game [NEU]

Apocalypse 24/7

Snipers Only Moshpit

Gunfight Blueprints

Nuketown 24/7 (auch in Hardcore verfügbar)

Prop Hunt

Face Off (auch in Hardcore verfügbar)

Multi-Team Moshpit

Zombies

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

Onslaught Nuketown (PlayStation)

Onslaught Apocalypse (PlayStation)

Abschließend haben die Entwickler auch ein neues Video zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht, mit dem man die zweite Season abschließt. Somit kann man den weiteren Verlauf der Geschichte in einem Cinematic Outro verfolgen. An diesem Wochenende steht auch noch einmal ein Triple-Double-XP-Wochenende bereit, in dem man doppelte Erfahrungspunkte, Waffenerfahrungspunkte und Battle Pass-Punkte erhält.

Weitere Informationen zum neuen Update kann man auf der offiziellen Seite entdecken.

