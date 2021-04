Captain Tsubasa Rise of New Champions: Zusammenarbeit mit der Ligue 1 angekündigt

In einer Pressemitteilung kündigte Bandai Namco Entertainment eine Zusammenarbeit mit der französischen Ligue 1 an. Durch diese finden die Trikots ausgewählter französischer Clubs den Weg in "Captain Tsubasa: Rise of New Champions".

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Zum Abschluss der Woche kündigte der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment eine Zusammenarbeit mit der französischen Ligue 1 an, durch die ausgewählte Trikots den Weg in „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ finden werden.

Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, legt die Ligue 1 großen Wert auf die Entwicklung junger Spieler und spricht damit Zuschauer an, die „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ und die Geschichte des Protagonisten Tsubasa zu schätzen wissen. Die Partnerschaft wird den meisten Trikots der Ligue 1-Clubs den Weg in die Arcade-Bolzerei ebnen.

Um die Heimtrikots freizuschalten, müssen sich die Spieler von „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ lediglich in einem bestimmten Zeitraum in das Spiel einloggen. Die Auswärtstrikots hingegen könnt ihr euch sichern, indem ihr an ausgewählten Online-Herausforderungen teilnehmt und diese abschließt.

Anbei eine Übersicht über die freischaltbaren Trikots.

28. April bis 4. Mai 2021

Serie 1 (Neun Teams)

OSC Lille

FC Girodins De Bordeaux

FC Nantes

Angers SCO

Stade Brestois 29

Dijon FCO

AS Monaco

OGC Nizza

FC Metz

5. Mai bis 11. Mai 2021

Serie 2 (Acht Teams)

Montpellier Hérault SC

RC Straßburg Alsace

Nimes Olympique

Stade Rennais FC

AS Saint-Étienne

RC Lens

Stade De Reims

FC Lorient

