Immortals Fenyx Rising: Termin für dritte Erweiterung „The Lost Gods“ enthüllt

Das Action-Adventure "Immortals: Fenyx Rising" wird in Kürze eine dritte Erweiterung erhalten. Inzwischen wurde auch ein Termin für "The Lost Gods" angekündigt. Allzu lange müssen die Spieler nicht mehr warten.

In der letzten Woche veröffentlichten Ubisoft und Ubisoft Quebec ein neues Update für das Action-Adventure „Immortals: Fenyx Rising“, das bereits die kommende dritte Erweiterung „The Lost Gods“ unterstützen sollte. Nun haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Erscheinungstermin für die Erweiterung bekanntgegeben.

Rettet die Welt vor dem Chaos

Demnach soll „The Lost Gods“ ab dem 22. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC und Google Stadia erhältlich sein. Die Erweiterung wird in einer Überkopf-Perspektive dargestellt und konzentriert sich auf den neuen sterblichen Champion Ash und einige Katastrophen. Ash reist in das neue Land namens „Pyrite Island“, um die Götter, die den Olymp verließen, wieder zu vereinen. Dadurch soll die Ordnung der Welt wiederhergestellt werden.

Ash wird auch auf zahlreiche Monster stoßen und sich auf das neue Kampfsystem verlassen, das sich von Brawlern inspirieren ließ. Weitere Informationen zur neuen Erweiterung sollen in Kürze enthüllt werden. Sobald die Verantwortlichen zusätzliche Details vorstellen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Immortals: Fenyx Rising“ ist seit Dezember 2020 im Handel erhältlich und wurde bisher bereits mit den Erweiterungen „Ein neuer Gott“ und „Mythen aus dem Reich des Ostens“ ausgestattet.

