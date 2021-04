Marvel’s Avengers: Tachyonen-Anomalie-Event mit Termin und Details angekündigt

Mit dem Tachyonen-Anomalie-Event wird ein von der Community lange Zeit gewünschtes Feature den Weg in den Action-Titel "Marvel's Avengers" finden. Los geht es bereits in der nächsten Woche.

Das Tachyonen-Anomalie-Event von "Marvel's Avengers" startet nächste Woche.

Wie Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics bekannt gaben, dürfen sich die Spieler von „Marvel’s Avengers“ in der nächsten Woche über das Tachyonen-Anomalie-Event freuen, mit dem ein lange eingefordertes Feature den Weg ins Spiel findet.

Die erste Tachyonenanomalie findet vom 22. April bis zum 3. Mai 2021 statt und ermöglicht es euch, Einsatzteams zu bilden, in denen mehrere Nutzer den selben Helden spielen können. Darüber hinaus wird es in der Spielersuche möglich sein, sich Gruppen anzuschließen, in denen der eigene Held bereits vorhanden ist. Während des Events wird es eine wöchentliche Missionsreihe mit Schwarmintelligenz-Set-Ausrüstung als Belohnung sowie tägliche Missionen geben, für die ihr Prioritäts-Setausrüstung für hochstufige Helden erhaltet.

Tachyonenriss-Missionen vorgestellt

Zu den neuen Inhalten, die im Rahmen des Tachyonen-Anomalie-Events Einzug halten, gehören zudem Zeitangriff-Namensschilder, die ihr für den ersten Abschluss einer wöchentlichen Missionsreihe erhaltet und bei all euren Helden verwenden könnt. Im Rahmen des Events werden zudem mehrere Tachyonenriss-Missionen gleichzeitig zur Verfügung stehen. Außerdem wird es neue Tachyonenriss-Missionen für Helden der Kraftstufen 1-100 geben, die täglich rotieren und euch unterschiedliche Belohnungen liefern.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: PS4-Spieler kämpfen nach dem letzten Update mit Abstürzen

„Bei Tachyonenrissen handelt es sich um Missionen mit Zeitvorgabe, die üblicherweise Kraftstufe 140+ erfordern und von denen nur eine pro Woche auf dem Einsatztisch erscheint. Diese Missionen gewähren mächtige Kosmische Ausrüstung, die es Helden ermöglicht, bei Angriffen von Gegnern, Willenskraft (Leben) zu erhalten“, so die Entwickler weiter.

Um Tachyonenriss-Missionen freizuschalten, müsst ihr zunächst die Questreihe „Shield-Substation Zero“ abgeschlossen haben.

Quelle: Marvel’s Avengers (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers