Marvel’s Avengers: PS4-Spieler kämpfen nach dem letzten Update mit Abstürzen

"Marvel's Avengers" leidet auf der PlayStation 4 unter Abstürzen.

Am gestrigen Mittwoch wurde der Action-Titel „Marvel’s Avengers“ mit dem Update auf die Version 1.5.1a bedacht, mit dem eigentlich nur kleinere Optimierungen vorgenommen werden sollten.

Zumindest auf der PlayStation 4 zog die Veröffentlichung des Updates allerdings technische Probleme nach sich, die dem Spielspaß aktuell einen Strich durch die Rechnungen machen. Wie sich den Angaben betroffener Spieler entnehmen lässt, stürzt die PlayStation 4-Version von „Marvel’s Avengers“ nach dem Download und der Installation des Updates 1.5.1a unkontrolliert hab und verhindert so einen reibungslosen Spielablauf.

„Auf der PS4 kann ich es nicht spielen. Es stürzt immer wieder ab“, gibt ein Betroffener auf Reddit zu verstehen. Ein weiterer Spieler führte aus: „PlayStation 4 lädt mein Spiel seit dem Update nicht mehr. Stürzt ab und wechselt zum PlayStation-Menü. Wird es bitte eine Lösung dafür geben?“ Nur zwei der Fälle, über die auf den verschiedenen sozialen Plattformen aktuell geklagt wird.

Die für „Marvel’s Avengers“ verantwortlichen Entwickler von Crystal Dynamics meldeten sich auf Nachfrage eines Nutzers umgehend zu Wort und wiesen darauf hin, dass die Probleme der PlayStation 4-Version intern untersucht werden. Wann im Endeffekt mit einer technischen Lösung zu rechnen ist, konnten oder wollten die Verantwortlichen bisher nicht bestätigen.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 sowie Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

We’re aware of the issues with PS4 right now and are investigating!

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) April 7, 2021