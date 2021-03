Marvel’s Avengers: MCU-Skins verschwinden hinter der Paywall

"Marvel's Avengers": "MCU"-Skins lassen sich nur kostenpflichtig erwerben.

Wie bereits vor dem offiziellen Release versichert wurde, soll „Marvel’s Avengers“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden.

Zum Content, der in den kommenden Monaten den Weg in den Action-Titel finden wird, gehören unter anderem Skins aus dem „Marvel Cinematic Universe“ oder kurz „MCU“. Einen konkreten Termin spendierten Square Enix beziehungsweise Crystal Dynamics den entsprechenden Skins bisher zwar nicht, bestätigten allerdings ein Detail, dass den meisten sicherlich nicht schmecken dürfte.

So wird es nämlich nicht möglich sein, die „Marvel Cinematic Universe“-Skins im Spiel an sich freizuschalten. Stattdessen verschwinden die Skins hinter der Paywall und können lediglich mit Credits erworben werden. Diese wiederum verstehen sich als eine Premium-Währung, die ihr euch kostenpflichtig sichern müsst. Ob diese Maßnahme bei der Community auf viel Gegenliebe stoßen wird, bleibt sicherlich abzuwarten.

Neben den Skins aus dem „Marvel Cinematic Universe“ befinden sich derzeit zwei weitere Helden in Arbeit, die „Marvel’s Avengers“ auf kurz oder lang bereichern werden. In den internen Fokus rückt derzeit der Black Panther-DLC. Nach dem Release von Black Panther folgt zudem Spider-Man, der aufgrund eines entsprechenden Exklusiv-Abkommens lediglich auf den PlayStation-Konsolen sein Unwesen treiben wird.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Stadia erhältlich. Darüber hinaus wurde kürzlich ein technisches Upgrade veröffentlicht, das das Superhelden-Spektakel auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X zuschnitt.

To clarify, the outfits inspired by the Marvel Cinematic Universe will be available exclusively in the Marketplace for purchase with credits.

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) March 30, 2021