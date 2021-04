Bandai Namco Entertainment: Büro in Santa Clara wird 2022 geschlossen

Laut einem aktuellen Bericht wird Bandai Namco Entertainment sein Büro in Santa Clara schließen.

Nachdem Entwickler und Publisher Bandai Namco Entertainment vor zwei Monaten massive Umstrukturierungen des Unternehmens ankündigte, wurde nun wohl ein erster dieser Schritte bestätigt. Aus einem aktuellen Bericht von GameIndustry geht hervor, dass im kommenden Jahr das in Santa Clara ansässige Büro der Firma geschlossen werden muss. Dies hätten die Kollegen von einer mit dem Fall vertrauten Quelle erfahren. Die Angestellten, die diese Nachricht komplett überrascht haben soll, würden anschließend an den neuen Standort verlegt werden.

Bandai Namco Entertainment: Santa Clara-Büro schließt 2022

Gegenwärtig sollen zwischen 150 und 200 Personen in der betroffenen Niederlassung des japanischen Unternehmens beschäftigt sein. Nach Inkrafttreten der geplanten Änderungen sollen die Angestellten im neuen Büro in einem Hybridmodell arbeiten, das sowohl Präsenz- als auch Fernarbeit, also Homeoffice, beinhalten werde. Homeoffice in Vollzeit werde ab dem kommenden Jahr derweil keine Option mehr darstellen.

Ein Sprecher von Bandai Namco Entertainment gab gegenüber VentureBeat in einer Erklärung an, diese Entscheidung sei von den Verantwortlichen getroffen worden, „um die Integration verschiedener Unternehmen innerhalb der Bandai Namco-Gruppe zu ermöglichen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit über das gesamte Portfolio hinweg zu eröffnen, sowohl im Bereich der digitalen als auch der physischen Güter.“

Unklar ist gegenwärtig allerdings noch, wohin das Santa Clara-Büro umziehen werde. GameIndustry geht jedoch davon aus, dass sich die neue Niederlassung „irgendwo zwischen South Los Angeles und Orange County“ befinden werde. Berichten zufolge soll es Umzugs- und Abfindungsangebote für die Angestellten geben.

