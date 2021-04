Treasures of the Aegean: Historisches Drama im Sidescroller-Format angekündigt – Trailer & Details

Mit "Treasures of the Aegean" wurde heute ein historisches Drama im Format eines Sidescrollers angekündigt. Wir liefern euch den offiziellen Trailer und die wichtigsten Details.

"Treasures of the Aegean" erscheint im vierten Quartal 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Numskull Games kündigten die Entwickler von Undercoders ihr neues Projekt „Treasures of the Aegean“ an.

Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, haben wir es hier mit einem historischen Drama zu tun, das euch im Format eines Sidescrollers präsentiert wird. Die Geschichte von „Treasures of the Aegean“ folgt der Parkour-Meisterin Marie Taylor und dem Schatzsucher James Andrew, die das Geheimnis eines vergessenen Königreichs lüften möchten, das auf mysteriöse Art und Weise in einer Zeitschleife gefangen ist.

Rätsel, Plattformer-Elemente und eine spannende Geschichte

Im Jahr 1639 vor Christus wird die minoische Zivilisation von einer verheerenden Explosion erschüttert, die mit der Vulkaninsel Thera die Wiege des Volkes zerstörte. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, da die Insel immer wieder auftaucht und von der Katastrophe heimgesucht wird. In „Treasures of the Aegean“ liegt es an euch, das Geheimnis hinter dieser sich wiederholenden Katastrophe zu lösen.

„Machen Sie sich bereit für ein actionreiches Abenteuer, während Sie sich durch ein unwegsames Gelände voller Herausforderungen bewegen: Surfen Sie auf steilen Hängen, klettern Sie auf hohe Mauern, springen Sie über Hindernisse, schwingen Sie auf Weinreben und springen Sie über tiefe Gruben, um eine handgezeichnete offene Welt zu erkunden. Jede Ecke der Insel verbirgt ein Artefakt, einen Hinweis oder ein Teil des Puzzles, das gelöst werden muss, um die Welt vor einer Katastrophe zu retten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Treasures of the Aegean“ erscheint im vierten Quartal 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch.

