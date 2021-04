Dustwind The Last Resort: Strategie-Titel erscheint für die Konsolen – Trailer & Details

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung gaben die Entwickler von Z-Software bekannt, dass der postapokalyptische Strategie-Titel "Dustwind: The Last Resort" auch für die Konsolen erscheinen wird. Geboten wird laut offiziellen Angaben eine spannende und emotionale Kampagne.

"Dustwind: The Last Resort" erscheint auch für die Konsolen.

Mit „Dustwind: The Last Resort“ kündigte das Entwicklerstudio Z-Software heute einen neuen Strategie-Titel für die Konsolen an.

In „Dustwind: The Last Resort“ verschlägt es euch laut offiziellen Angaben in eine Welt, in der die Zivilisation, wie wir sie kennen, nach einer Apokalypse ihr Ende gefunden hat. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Heldin, die von einem Überfall im Ödland schwer getroffen wurde. Ohne Gedächtnis und hoffnungslos unterlegen, begibt sich die Protagonistin von „Dustwind: The Last Resort“ auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, mit dem eine emotionale Reise verbunden ist.

Entwickelt euren Charakter nach euren Vorlieben

Die Einzelspieler-Kampagne von „Dustwind: The Last Resort“ setzt sich aus 16 Missionen zusammen, in denen ihr Waffen und Ausrüstung sammelt, um euren Charakter nach euren Vorlieben weiterzuentwickeln. „Schleiche dich an, ziele auf Körperteile, verwende verschiedene Waffen und Munition, fahre Fahrzeuge, baue eine Basis auf, platziere Türme und Barrikaden für deine Verteidigung, nutze die Umwelt zu deinem Vorteil, täusche deine Feinde und entschärfe Fallen“, heißt es zu den spielerischen Grundlagen weiter.

Um im Ödland zu überleben, sind laut Entwicklerangaben taktische Finesse und blitzschnelle Reflexe gleichermaßen gefragt. Ihr schleicht euch an eure Feinde heran, macht Gebrauch von unterschiedlicher Munition und baut eine Basis auf, die von Türmen und Barrikaden beschützt wird.

„Dustwind: The Last Resort“ erscheint im Sommer 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

