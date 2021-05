Hood Outlaws & Legends: Der Cinematic-Trailer zum morgigen Early-Access-Start

"Hood: Outlaws & Legends" erscheint für die Konsolen und den PC.

Ab dem morgigen Freitag, den 7. Mai 2021 erhalten Vorbesteller die Möglichkeit, selbst Hand an Sumo Digitals PvPvE-Shooters „Hood: Outlaws & Legends“ zu legen.

Begangen wird der morgige Early-Access-Start mit einem neuen Cinematic-Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben. Der reguläre Release von „Hood: Outlaws & Legends“ erfolgt am kommenden Montag, den 10. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und natürlich die PlayStation 5.

Führt den perfekten Raubzug durch

„Hood: Outlaws & Legends“ verfrachtet euch laut offiziellen Angaben in eine gnadenlose Welt, in der Rebellen und Schurken aus jeder Ecke um Einfluss kämpfen. Um das unterdrückte Volk für sich zu gewinnen, versuchen rivalisierende Gangs, die Reichen bei Raubüberfällen dort zu treffen, wo es ihnen wirklich weh tut: Bei ihrem Geld. Somit liegt es an euch, den perfekten Raubzug zu planen und durchzuführen.

Zum Thema: Hood Outlaws & Legends: Post-Launch-Plan im neuen Video und Gameplay

Zwei Teams aus Spielern treten gegeneinander an, um den perfekten Raubüberfall in einer Spielumgebung durchzuführen, und sehen sich dabei sowohl mit dem gegnerischen Team als auch den tödlichen KI-Wachen konfrontiert. Mit den einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es, heimlich schleichend Schätze zu stehlen oder durch lauten und brutalen Kampf zu dominieren.

