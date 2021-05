Hunter’s Arena Legends: Erscheint für PS5 und PS4 – Geschlossene Beta in Kürze

An zwei Tagen könnt ihr euch mit der Beta beschäftigen.

Der Entwickler Mantisco hat mitgeteilt, dass das Battle-Royale-Game „Hunter’s Arena: Legends“ auch für die beiden Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird. Der Titel befindet sich seit Juli 2020 im Steam-Early-Access.

Vor dem Launch auf den PlayStation-Konsolen soll „Hunter’s Arena Legends“ einem geschlossenen Betatest unterzogen werden. Veranstaltet wird er am 14. und 15. Mai 2021. Registrierungen sind auf der offiziellen Seite möglich. Nachfolgend die genauen Termine:

Betatest auf EU-Servern:

14. Mai 2021 von 16:00 bis 23:59 Uhr

15. Mai 2021 von 16:00 bis 23:59 Uhr

Die Registrierungen werden bis zum 12. Mai 2021 entgegengenommen. Und es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Bewerbung sei keine Garantie dafür, dass ihr als Spieler am Betatest teilnehmen könnt.

Das bietet Hunter‘s Arena Legends

Die Entwickler verweisen darauf, dass sich „Hunter’s Arena Legends“ noch in der Entwicklung befindet und der geschlossene Betatest nicht den finalen Stand des Spiels zur Veröffentlichung darstellt.

Mit „Hunter‘s Arena Legends“ erwartet euch ein kampfbasiertes PvP- und PvE-Battle-Royale-Spiel, das für Schlachten mit bis zu 30 Spielern ausgelegt ist. Versetzt werdet ihr dabei in das Zeitalter der Dämonenjäger und müsst euch verschiedenen Dämonen entgegenstellen. Sie erscheinen, nachdem ein längst vergessenes Siegel gebrochen wurde.

„Nehmt euch auch vor anderen Jägern in Acht, denn es ist kein Geheimnis, dass einer von euch, ein Jäger, das Siegel gebrochen hat. Ihr dürft niemandem trauen und müsst jeden besiegen, der sich euch in den Weg stellt, um dem Chaos in Hunter‘s Arena ein Ende zu setzen“, so die Macher auf dem offiziellen PlayStation Blog, wo ihr weitere Details zum Spiel findet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hunter's Arena Legends